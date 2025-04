Comunicado urgente de 'Supervivientes' sobre Anita y Montoya: todos están en shock

Anita Williams lleva muchos días manifestando su deseo de trasladarse a Playa Calma para estar al lado de Montoya. La catalana vio cómo gracias a Álvaro Muñoz Escassi se le abría la posibilidad de cumplir su objetivo cuando el jinete quiso desterrar a su compañera consciente de sus intenciones. Lo más destacado es que Anita estaba dispuesta a renunciar a su collar de líder para estar cerca del andaluz, sin embargo, las condiciones de Supervivientes no se lo han permitido.

"Renuncio al collar", reaccionaba Williams, que estaba deseando cambiar de playa poco después de que Escassi pronunciara su nombre. A continuación era la presentadora Laura Madrueño quien le indicaba que las normas del concurso se lo impedían. Una circunstancia que dejaba a la vista la decepción de la superviviente.

La organización de Supervivientes frustra el deseo de reunirse con Montoya

La barcelonesa no contaba con que esto fuera a suceder y veía en la decisión de Escassi un rayo de esperanza. La ex de Montoya, que no se encuentra en absoluto feliz en su grupo, llegó a proponer que se rifaran su collar de líder "a pito, pito, gorgorito". La exconcursante de La isla de las tentaciones quería irse a Playa Calma a toda costa a cambio de lo que fuera.

De haber sido posible, este cambio podría haber sido una excelente oportunidad para que Anita se reencontrara con su ex. Sin embargo, ella y Montoya deberán por ahora esperar a la unificación para que esto suceda.

Álvaro Muñoz Escassi, al ver que Anita no podía cambiar de playa, se vio obligado a nombrar a otro de sus compañeros. El ex de María José Suárez se decantaba por Laura Cuevas, quien se había convertido en la protagonista de la última gala al reencontrarse con Carlos, su marido. Un reencuentro que, lejos de ser romántico, en realidad resultó ciertamente incómodo.

Anita estaba dispuesta a renunciar a su collar de líder

La hija del que fuera mayoral de Cantora protagonizaba un incómodo cruce de reproches ante las cámaras. Además, la superviviente dejaba claro a su pareja que una vez salga del reality está decidida a llevar una vida diferente y comenzar a cuidarse.

Por ahora, Supervivientes 2025 ha logrado captar y mantener la atención de la audiencia. La presencia de Terelu Campos en las primeras semanas y la aparición de Anita y Montoya han servido para que el público conecte con el reality de Telecinco. Solo queda esperar un poco más para ver cómo reaccionan los que fueran protagonistas de La isla de las Tentaciones cuando puedan reunirse de nuevo en su aventura en Honduras.