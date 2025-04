Máxima preocupación: así se encuentra Isabel Preysler tras perder a Mario Vargas Llosa

Isabel Preysler ha reaccionado con profundo dolor ante la muerte de Mario Vargas Llosa, su última pareja con quien compartió una relación durante varios años. Aunque su vínculo sentimental terminó en 2022, la noticia de su fallecimiento le ha causado un gran impacto emocional. “Está en shock”, afirma el entorno de la socialité muy preocupado por cómo le ha afectado la noticia.

Las mismas fuentes cuentan que no ha querido hacer declaraciones públicas sobre lo sucedido y que prefiere llevar su duelo en privado. La relación entre Isabel y Mario fue intensa y mediática, pero también estuvo marcada por diferencias personales y familiares. A pesar de la separación, mantuvo una postura respetuosa hacia el escritor y su legado literario, que ahora se ha reflejado en su dolor.

Así se encuentra Isabel Preysler tras la muerte de Mario Vargas Llosa

Tras la inesperada noticia del fallecimiento de Mario Vargas Llosa, comienzan a conocerse las primeras reacciones a la noticia. Sus seguidores están consternados por la pérdida, pero todas las miradas se han dirigido a Isabel Preysler. Ella fue su última pareja sentimental antes de volver a los brazos de Patricia tras la ruptura.

La separación se produjo hace tres años y, aunque esta no fue muy amistosa, el fallecimiento de Vargas Llosa ha impactado en Isabel. Tal y como cuentan personas cercanas a la socialité, la primera reacción fue de incredulidad y tristeza. Confirman que Isabel se encuentra en estado de “shock” y que la situación en la que se encuentra preocupa a todos.

Tras su ruptura, Isabel expresó en entrevistas que había "cambiado de libro", refiriéndose a su vida sentimental. No obstante, la admiración y el respeto de Preysler hacia Vargas Llosa perduraron en el tiempo. La noticia de la muerte del escritor ha reavivado recuerdos y emociones en Isabel, quien, según allegados, se siente triste y reflexiva.

“Aunque llevaban más de dos años sin relación, se ha entristecido mucho con la pérdida, no se lo esperaba”, desvelaron en TardeAR. La familia ya expresó que no habría ningún acto público y que despedirían al Premio Nobel en la intimidad. Como era de esperar, Isabel no ha hecho acto de presencia, optando por darle el último adiós desde la distancia.

Isabel Preysler no se esperaba la muerte de Mario Vargas Llosa

Isabel Preysler no es la primera vez que pierde a una de sus parejas. Antes que Vargas Llosa, Isabel tuvo que despedirse de Miguel Boyer y Carlos Falcó. De todas las parejas más importantes en la vida de la socialité solo Julio Iglesias continúa con vida.

Pese a saber lo que significa perder a un ser querido, la muerte del escritor peruano ha sido recibida por Isabel con mucho dolor. Cuentan sus allegados que no se la esperaba, pues desconocía que la salud de Mario estuviera tan deteriorada. Por eso el impacto ha sido mucho más grande que con sus anteriores relaciones.

Aunque no ha emitido comentarios públicos, su entorno asegura que está atravesando este momento con la misma dignidad y discreción que la caracterizan. En el momento de conocer la noticia, se encontraba preparando una reunión familiar con Tamara y Julio José. “Se ha enterado por una persona que la ha llamado y se ha quedado en shock”, explican.

Tras la llamada apagó su teléfono móvil y optó por recluirse en su casa y no hacer ninguna declaración pública. Se mantiene rodeada del cariño de su familia y amigos cercanos, quienes la apoyan en este trance. Sobre todo, aquellos que, como Tamara, compartieron tiempo son Mario Vargas Llosa.

La muerte de Mario marca un antes y un después, no solo para Isabel Preysler, sino para el mundo de las letras y la cultura.