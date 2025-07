Almácor se salta las normas y confiesa lo que muy pocos conocían de 'Supervivientes'

El exsuperviviente Almácor ha roto su silencio y ha revelado detalles inéditos sobre su paso por Supervivientes, dejando a más de uno sorprendido. En una entrevista reciente, ha compartido aspectos que hasta ahora pocos conocían, mostrando una versión muy personal de su experiencia. Esta confesión ha despertado gran interés entre los seguidores del programa, que desconocían lo que realmente vivió tras las cámaras.

El relato de Almácor en el pódcast La Escalera Roja, ha dejado claro que su paso por la isla no fue solo una prueba física, sino también un duro desgaste emocional. Aunque su salida se produjo por una lesión, él ha querido destacar especialmente la tensión que vivió con sus compañeros. Según ha explicado, el ambiente en la isla era mucho más complicado de lo que parecía en televisión.

Lo que más le afectó no fue el hambre ni el cansancio, sino las constantes disputas y el malestar entre el grupo. Almácor ha confesado que muchas veces no comprendía la razón de tantos enfrentamientos. "'Si lo estamos pasando muy mal y somos cinco en el grupo, ¿por qué no os lleváis bien?'", ha señalado, reflejando su desconcierto ante los conflictos.

Entre insultos y reproches: Almácor destapa la tensión en Supervivientes

La atmósfera cargada y las peleas llegaron a un punto extremo, según sus palabras. Almácor ha relatado que en ocasiones la tensión escalaba hasta insultos y reproches muy fuertes. "Llegábamos a la Palapa y se escuchaba: 'pues me voy a cagar en tu estampa'", ha contado, sugiriendo que algunos conflictos podrían haber sido provocados.

A pesar de todo, Almácor intentó mantenerse al margen y evitar entrar en peleas, lo que le colocó en una posición difícil. Se encontró en medio de un círculo de enfrentamientos entre algunos concursantes, una situación que describió como “una vorágine de insultos”. Su intención siempre fue la calma y la serenidad, alejándose de las tensiones.

Almácor encuentra apoyo inesperado durante Supervivientes

Incluso ha llegado a bromear sobre lo surrealista que se volvió la situación, comparándola con una serie de televisión. "Como sigua así, os falta raparos por la noche y pegaros con un palo como en El Juego del Calamar", dijo con humor. Esta comparación refleja el nivel de desgaste que vivió en medio de los conflictos.

En medio del caos, Almácor encontró un inesperado apoyo en Borja González, el ganador de la edición. Entre ambas playas, compartían momentos para aliviar el estrés y charlar lejos de la tensión general. Este vínculo fue un refugio fundamental para el ex superviviente durante su paso por Supervivientes.