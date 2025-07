Santoral de hoy, martes 29 de julio de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este martes, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda en especial a la patrona de amas de casa, hoteleros, cocineras, casas de huéspedes y lavanderas.

¿Quién fue Santa Marta de Betania, la festividad más importante del martes, 29 de julio?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda hoy en especial a Santa Marta de Betania quien, según narra el evangelio de Juan, era hermana de María y Lázaro. Junto a ellos vivía cerca de la ciudad de Jerusalén, en la aldea de Betania.

Jesús, que vivía en Galilea, cuando visitaba Jerusalén, se hospedaba en la casa de estos tres discípulos en Betania. Marta siempre se esforzó en servirle de la mejor manera posible y, más tarde, con sus oraciones suplicó la resurrección de su hermano.

Fue destacado el hecho que sucedió un día en que Jesús llegó a Betania con sus 12 apóstoles. Marta preparó alimentos, arregló habitaciones y ofreció refrescos a los sedientos viajeros.

Jesús aprovechó entonces para dar sabias instrucciones a sus discípulos. Junto a ellos, estaba María, la hermana de Marta, extasiada, muy pendiente de las enseñanzas.

De pronto, la santa se detuvo en sus tareas y, acercándose a Jesús, le preguntó. "Señor, ¿qué te parece que mi hermana me haya dejado a mí sola con todo el oficio de la casa?. ¿Por qué no le dices que me ayude un poco en esta tarea?".

Jesús respondió: "Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas. Solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, la que no le será quitada".

Ella entendió la lección y se sentó a escuchar las divinas instrucciones del Salvador.

Marta es un nombre femenino de origen hebreo que significa 'señora'. Este día en España unas 228.449 mujeres podrían celebrar su santo en honor a Santa Marta de Betania.

San Olaf II de Noruega

San Olaf II de Noruega fue un rey que nació a finales del siglo X. Promovió y estableció el cristianismo como la religión oficial de Noruega, a menudo enfrentándose a líderes paganos y a la resistencia de algunos grupos.

Beato Urbano II

El beato Urbano II fue un papa de la Iglesia católica de origen francés que vivió en el siglo XI. Es recordado por convocar la Primera Cruzada para recuperar Tierra Santa de manos musulmanas. Defendió la reforma gregoriana y fue un hábil administrador de la Iglesia, estableciendo la Curia Romana en su forma actual.

Otros Santos: el Santoral completo del martes 29 de julio:

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también este día la celebración de estos otros santos y beatos: