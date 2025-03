Mensaje urgente de Terelu Campos sobre 'Supervivientes 2025': 'Mi madre...'

A pocas horas de que Supervivientes 2025 dé su pistoletazo de salida, Terelu Campos ha reaparecido ante los medios de comunicación con un mensaje urgente. “Mi madre me diría que si soy una descerebrada”, ha asegurado la concursante sin pelos en la lengua.

Fue durante el pasado fin de semana cuando este reality de supervivencia confirmó de manera oficial la participación de la madre de Alejandra Rubio en su nueva edición.

Sin embargo, también dejaron muy claro que Terelu Campos no iba a formar parte del elenco de Supervivientes 2025. Aunque eso sí, iba a vivir la experiencia en Honduras como una más de ellos. Además, y a pesar de que su estancia tiene fecha de caducidad, ha sido enviada para cumplir con una misión especial.

El pasado domingo, los concursantes de este año fueron vistos en el aeropuerto de Madrid-Barajas para viajar hasta los Cayos Cochinos. No obstante, no ha sido hasta ahora cuando la colaboradora de ¡De Viernes! ha cogido un avión para reunirse con sus compañeros.

Este miércoles, 5 de marzo, Terelu Campos ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press. Momento que, como era de esperar, los reporteros han aprovechado para preguntarle cómo se siente a menos de 48 horas del estreno de Supervivientes 2025.

“Voy como buenamente puedo, con miedo y con resignación”, ha asegurado en un primer momento la colaboradora de televisión. Además, ha roto su silencio para hacer una importante revelación sobre su participación en el reality: “Mi madre me diría que si soy una descerebrada”.

Terelu Campos emite un mensaje sobre Supervivientes 2025

Visiblemente emocionada, Terelu Campos ha evitado por todos los medios hablar de su madre, María Teresa Campos. Sin embargo, no ha tenido ningún problema en asegurar que estaría muy orgullosa de ella en estos momentos:

“Mi madre me diría que si soy una descerebrada, que también es una buena idea. Pero no voy a hablar de mi madre, de verdad. Me vas a disculpar, pero no voy a decir nada”.

Por otro lado, Terelu Campos ha asegurado que lo que más miedo le da de esta experiencia son “los bichos”. Además, ha dejado claro que uno de sus puntos fuertes es el control del hambre: “Aunque no os lo creáis, yo como poquito. Como bastante poquito”.

Sin embargo, y en un intento por mantener la intriga hasta el final, se ha negado rotundamente a responder a dos de las grandes dudas de su paso por Supervivientes 2025. Entre ellas, su esperado salto del helicóptero y la misión que le ha encargado la organización.

“La gran pregunta. Mañana jueves a las 10 de la noche empieza Supervivientes en Telecinco. Ya lo veréis, cariño, sabéis que no puedo decir nada”, le ha respondido a los reporteros.