La CUP critica que se castigue con prisión permanente revisable a los violadores

La diputada de la CUP, Laure Vega, ha vuelto a dejar una muestra del inconfundible estilo discursivo de su partido. En una charla organizada por el colectivo nacionalista asturiano "AMA Asturies", Vega abordó temas como el feminismo, el punitivismo y la prisión permanente revisable. Como es habitual en la formación anticapitalista, lo hizo en un lenguaje y en unos términos llamativos.

“Que no nos digan que una buena política feminista es aquella que lo que hace es una prisión permanente revisable”, señalaba la diputada. En su lugar, Vega proponía una renta básica universal. Esto permitiría a las mujeres “decir no a situaciones de violencia de cualquier tipo y sí a la libertad suficiente en términos republicanos de base material como para poder devenir y recrear toda la potencia humana”:

Del mismo modo, no ha faltado una referencia a la "extrema derecha". En este sentido, Vega instaba a no comprar ese marco - el de la extrema derecha -, que acaba siendo violento y "punitivista". Según ella, no hay que “cargar con violencia contra aquellas personas que ya se encuentran precisamente en el punto de mira de la extrema derecha”.

Finalmente, y haciendo otra vinculación sorprendente, Vega terminaba su intervención con una referencia a Isabel Díaz Ayuso. En el contexto de un debate sobre política penal, Vega destacaba como prioritario que “el feminismo tiene que conseguir arrancarle de las manos a Ayuso la idea que la libertad que ella defiende es libertad”.

Mientras tanto, en Cataluña, cinco violaciones al día

Paralelo a todo esto, los datos de violencia sexual en Cataluña crecen. En los tres primeros meses de 2025, se han registrado 421 violaciones —un 26,8% más que en 2024— y 1.015 agresiones sexuales en total. Es decir, Cataluña lidera una estadística nacional en la que nadie quiere destacar: cinco violaciones y más de once agresiones sexuales al día.

Tal vez sea este desajuste entre el discurso y la realidad diaria lo que pueda explicar el difícil momento en el que se encuentra la CUP. Sin perjuicio de que una de las conclusiones del Procés Garbí fuera ser un partido más accesible y claro para la ciudadanía. Por el momento, esta accesibilidad parece concretarse en ser socio del PSC, cosa que ya ha provocado las primeras cicatrices internas con la dimisión de Laia Estrada.