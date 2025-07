VÍDEO | 3 ejemplos de cómo han destruido Cataluña mientras te freían a impuestos

Cataluña es la comunidad autónoma con más impuestos propios de toda España. En total, tiene once. También es la que más recauda. Y además es la que cobra un porcentaje mayor en tributos como el de transmisiones patrimoniales o el tramo autonómico del IRPF. Sin embargo, la calidad de los servicios públicos no sólo no mejora, sino que empeora gravemente. En el vídeo que encontrarás en la parte superior del vídeo te pongo tres ejemplos concretos que evidencian el deterioro progresivo de Cataluña y cómo este te afecta directamente.

El primer ejemplo es el Hospital Arnau de Vilanova, en Lérida. Pese a las elevadas contribuciones fiscales, en verano este hospital se convierte literalmente en un horno. El gerente del Instituto Catalán de la Salud reconoce que el aire acondicionado no da abasto. Tanto trabajadores como usuarios y familiares afirman que ha llegado incluso a 38 grados. Esto ha provocado que algunos incluso deban llevar ventiladores de casa para soportar el calor. Una imagen no precisamente del primer mundo.

El segundo caso se refiere al Hospital del Mar de Barcelona, donde el colapso de las urgencias es crónico. Se destaca el caso de una persona de 82 años que estuvo más de 122 horas en urgencias de este centro sanitario de la capital catalana. Otros casos similares incluyen personas de edades avanzadas retenidas durante 71, 90, 103 o 109 horas. Estas situaciones muestran una clara negligencia sanitaria, pese a la presión fiscal a la que están sometidos los contribuyentes.

El tercer y último ejemplo se refiere al sistema educativo. Una cincuentena de asociaciones de familias denunciaron hace meses las graves deficiencias de los centros escolares: goteras, cocinas en mal estado, humedades que obligan a clausurar zonas, cableado mordido por ratas, problemas de iluminación y persianas rotas. Estas condiciones, lejos de corresponder a un país desarrollado, ponen en cuestión la gestión de los recursos públicos.

Y sí, se podrían poner muchísimos más ejemplos, pero estos tres son ilustrativos y dejan claro que la decadencia que sufre Cataluña te afecta directamente. Una Cataluña que han convertido en un infierno fiscal, pero que tiene unos servicios públicos cada vez más degradados.