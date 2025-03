VOTA: ¿Quién quieres que sea el cuarto expulsado de 'Supervivientes 2025'?

'Supervivientes' se adentra en su cuarta semana con una nominación muy dura por delante. Carmen Alcayde, Rosario Matew, Koldo Royo y Makoke son los nominados de esta semana yuno de ellos abandonará el concurso. Ya puedes votar en la encuesta de TVeo sobre quién quieres que sea el siguiente expulsado de 'Supervivientes 2025'.

Tras la doble expulsión de Nieves Bolós y Ángela Ponce, es momento de conocer al siguiente expulsado del reality. Por ello, los concursantes han vivido una ronda de nominaciones muy intensa, a la altura de toda la gala. Todo ha comenzado, por supuesto, con la prueba de líder. En ella, Damián Quintero y Anita Williams se han alzado como los nuevos líderes de su grupo.

Tras ello, ha comenzado la nominación. En Playa Furia, la nominada por parte del equipo ha sido Carmen Alcayde. La periodista es la última incorporación de 'Supervivientes' no ha acabado de encajar bien con sus compañeros, que creen que es "irrespetuosa" y que "viene con la lección aprendida". Como líder, el karateka nominaba a Rosario Matews al verla como la más débil del equipo.

En el otro equipo, todo apuntaba a que Koldo Royo iba a ser el nominado tras haberlo pedido. Sin embargo, los chicos del equipo han decidido darle otra oportunidad y nominar por sorpresa a Makoke. "No me lo esperaba para nada", admitía la concursante, que es la primera vez que pisa la palestra. La líder, Anita Williams, sí ha seguido los deseos del cocinero y le ha nominado. "No quiero que se vaya pero como lo ha pedido nomino a Koldo", explicaba la catalana.

Como es habitual, la audiencia tendrá la última palabra para definir el resultado de las rondas de expulsión. Los espectadores pueden votar de forma gratuita en la app de Mitele por el nominado que debe quedarse en 'Supervivientes'. El que reciba menos votos, será exiliado a Playa Misterio, dóndele esperan Samya, Manuel, Nieves y Ángela.

*Recuerda que puedes votar una vez cada hora

Así, 'Supervivientes' enfrenta unas nuevas nominaciones muy difíciles. Carmen Alcayde, Makoke, Koldo Royo y Rosario Matew son los nominados de la semana y se enfrentarán a la decisión de la audiencia.