Adrià Collado anuncia su inesperada salida de 'Com si fos ahir' por un motivo de peso

El pasado viernes, Adrià Collado fue invitado a 'La Selva', el programa de las tardes de TV3, donde conversó sobre sus nuevos proyectos profesionales y repasó su carrera. Su presencia en el espacio de Xavier Grasset se debía a la promoción de su nueva obra de teatro. Sin embargo, Adrià Collado terminó dando una inesperada noticia a los fans de 'Com si fos ahir'.

Durante la entrevista, Xavier Grasset le preguntó sobre cómo conciliaba su vida familiar con su trabajo, especialmente debido a sus grabaciones en Madrid. "¿Se te complica la vida familiar con estas grabaciones en Madrid?", quiso saber el presentador. A lo que el actor respondió con sinceridad: "Cuesta, la conciliación es difícil. Ave arriba y abajo. Tengo dos hijos, de 5 y 8 años... y los tengo en Barcelona, no me los voy a llevar a Madrid. Ir y volver es difícil, pero bueno...".

En ese punto, Esther Pagès intervino para preguntarle si le gustaría trabajar más en Barcelona. De este modo, Adrià Collado aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje directo a la cadena: "Me gustaría hacer más trabajos en Barcelona. Desde aquí digo que TV3 haga más audiovisual en catalán".

| 3Cat

Respecto a su salida de 'Com si fos ahir', explicó que su personaje, Miqui, tomará un descanso debido a sus compromisos profesionales en Madrid. "Evidentemente, no diré qué le pasa al personaje, pero se tiene que justificar. El motivo es que me voy a Madrid a hacer otra serie durante tres meses y después volveré", reveló.

Collado dejó claro que su ausencia no será definitiva, asegurando su regreso a 'Com si fos ahir' en otoño. "En septiembre volveré", afirmó en 'La Selva', tranquilizando así a los seguidores de la serie, quienes aún podrán disfrutar de Miqui en los próximos episodios antes de su momentánea despedida.

Aunque no lo ha confirmado, todo apunta a que el proyecto de Adrià Collado podría ser la nueva temporada de 'La que se avecina'. El actor regresó a la serie en la anterior tanda de episodios como personaje secundario tras ser protagonistas en las dos primeras temporadas.