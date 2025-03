'Supervivientes' vive unas nuevas nominaciones que dejan en shock a una concursante

Tras la sorprendente doble expulsión de esta semana, 'Supervivientes' celebra unas nuevas nominaciones. En esta ocasión, el concurso vuelve a la normalidad con dos nominados por playa que se enfrentarán al veredicto de la audiencia. El jueves que viene conoceremos la identidad de un nuevo expulsado, que se unirá a los concursantes desterrados a la espera de poder regresar al concurso.

Pero antes de las nominaciones, los concursantes han vivido una intensa prueba de líder que ha dejado dos merecidos ganadores. En Playa Furia, Damián Quintero se ha alzado con el collar de líder tras aguantar suspendido más que el resto de su equipo. En el otro lado, Anita vuelve a demostrar su fortaleza física y repite como líder de Playa Calma.

Tras esto, cada equipo ha procedido a nominar. Ha comenzado el equipo de Playa Furia, que parecía tener las nominaciones muy claras. Carmen Alcayde, la última incorporación de 'Supervivientes', ha sido el blanco de la gran mayoría de sus compañeros. "Cree que todos vamos contra ella y ha venido con la lección muy aprendida", decía Pelayo Díaz mientras la nominaba.

| Mediaset

A su vez, la periodista nominaba al estilista. "No me gusta que me acusen de asesina", decía en tono jocoso, haciendo referencia a cuando la acusaba de haberle tirado una navaja a los pies. Montoya nominaba a Gala Caldirola, asegurando que estaba muy decepcionado con ella, mientras que Rosario Matew se decantaba por Almácor.

Sin embargo, sus votos no han servido de nada porque Carmen Alcayde ha recibido la nominación del resto de concursantes, situándose así como la nominada del grupo. Como líder, Damián Quintero también ha tenido que nominar a alguien directamente. Para "mantener fuerte al equipo", el karateka ha decidido que Rosario Matew estuviera en la palestra.

En Playa Calma, Makoke revelaba que Koldo Royo había pedido su nominación y eso daba a pensar el que cocinero sería el nominado del grupo. Sin embargo, 'Supervivientes' daba un giro de guión cuando todos los chicos terminaban nominando a Makoke.

Con la excusa de "darle una oportunidad a Koldo", Álex Adrover, Álvaro Muñoz Escassi, Borja González y Joshua Velázquez han sentenciado a Makoke, que es la nominada del grupo. Una noticia que sorprendía mucho a la concursante, que afirmaba "no esperarselo para nada".

Anita, como líder de Playa Calma, ha decidido que su nominado directo sería Koldo Royo. "Yo le pido a España que le vuelva a votar porque no quiero que se vaya pero le nomino porque lo ha pedido", aseguraba la joven.

Así, 'Supervivientes' enfrenta unas nuevas nominaciones muy difíciles. Carmen Alcayde, Makoke, Koldo Royo y Rosario Matew son los nominados de la semana y se enfrentarán a la decisión de la audiencia.