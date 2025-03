La confesión de Cristina Medina (Nines) sobre su posible regreso a 'La que se avecina'

Ya hace casi cuatro años de la salida de Cristina Medina de 'La que se avecina'. La actriz que encarnaba a Nines Chacón tuvo que abandonar la serie de Telecinco por motivos de salud. Fue en 2021 cuando se le detectó un cáncer de mama que la obligó a dejar la ficción para centrarse en su tratamiento.

Sin embargo, desde su salida, los seguidores de la mítica serie han estado esperando su regreso. Muchos todavía la recuerda como la malhumorada Nines Chacón, uno de los personajes más querido y longevos de 'La que se avecina'. Además, su recuperación coincide con un momento en que la serie de Alberto y Laura Caballero está perdiendo a parte de su reparto habitual.

| Mediaset

José Luis Gil, más conocido como Enrique Pastor, sigue recuperándose de un ictus que sufrió hace unos años. También abandonan la serie Ricardo Arroyo (de hecho, veíamos morir a Vicente, su personaje desde la primera temporada) y Fernando Tejero, que encarnaba al ya mítico Fermín Trujillo. Por ello, ya completamente recuperada, surge la duda sobre si Cristina Medina volverá a 'La que se avecina'.

Una posibilidad que la propia actriz no descarta. "Como despedida de los fans sí que podría ser bonito darle un final al personaje", confesaba Cristina Medina durante una entrega de premios en Sevilla. Sin embargo, también aclara que todavía no ha recibido ninguna propuesta formal para volverse a poner en la piel de Nines.

| Mediaset

"Eso también estará en manos de los productores y guionistas, a ver si se les ocurre algo", declaraba la actriz, recordando con cariño sus momentos en 'La que se avecina'. "No lo he hablado con nadie y a mí tampoco me han llamado, que es que ya eso es como otra vida", zanjaba el tema.

En este tiempo alejada de las cámaras, Cristina se ha convertido en una activista e inspiración para los enfermos oncológicos. Según la actriz, sufrir un cáncer es "un patadón en toda tu cara que te deja fuera de combate". En julio hará cuatro años que Cristina fue diagnosticada con cáncer de mama y, según la propia actriz, no es hasta ahora que se ve "más o menos" como estaba antes.