Makoke acusada de incumplir gravemente las normas de 'Supervivientes' en pleno directo

Tras casi un mes de concurso, Joshua Velázquez y Laura Cuevas han dinamitado la convivencia de su equipo tras las graves acusaciones vertidas contra una de sus compañeras. Makoke ha sido señalada en pleno directo, acusada de haberse saltado las normas de 'Supervivientes'.

Todo surgía en pleno confrontamiento entre Anita Williams y el resto de concursantes. Tras sufrir otro robo de comida, todos los dedos apuntaban a la ex-participante de 'La Isla de las Tentaciones', pero Makoke no dudaba en salir en su defensa. "¿Por qué tiene que haber sido ella?", apuntaba ella, resaltando el hecho de que no existían pruebas contra Anita.

De hecho, la ex de Kiko Matamoros iba más allá y apuntaba a Joshua Velázquez. "¿Por qué no has podido ser tú que te pasaste toda la noche cuidando del fuego?", acusaba Makoke. Ante esto, el diseñador perdía los nervios y la amenazaba: "Me estás señalando a mí directamente y no eres la más indicada para hablar", decía.

| Mediaset

Makoke le animaba a hablar pero el joven se negaba en redondo. "No me pertenece a mi hablar de este tema, pero Makoke ha incumplido las normas", acusaba Joshua, visiblemente irritado. Aunque se negaba a dar más detalles, Sandra Barneda le ha pedido que se explicara, a lo que finalmente ha accedido.

"A mi me ha llegado que Makoke entró comida en el programa", narraba el concursante, que aseguraba que la colaboradora había metido comida en el bolsillo roto de su chubasquero. Por supuesto, todo esto lo había escuchado de su amiga Laura Cuevas, una experta en contar todos los rumores de Honduras.

"Yo le conté que en el hotel tenía dos barritas de proteína que mi hijo me dijo que colara, porque nadie se iba a dar cuenta", explicaba Makoke. Sin embargo,la colaboradora aseguraba que en el último momento le había dado miedo y las había dejado en el hotel. "Sí, estuve a punto de meter dos barritas pero no lo hice", se defendía, tachando de sucia a la ex habitante de Cantora.

Sandra Barneda trataba de zanjar la polémica, afirmando que era "prácticamente imposible" que los concursaran colaran comida en 'Supervivientes'. "Os pensáis más listo de lo que sois, porque el equipo revisa todo lo que entráis al concurso", les avisaba. Sin embargo, Laura Cuevas no se rendía y seguía repitiendo su versión.

"Es prácticamente imposible pero hay margen de equivocación", refutaba a la presentadora. "Makoke me contó que metió dos barritas que se comió durante la primera lluvia", decía. "También coló un papelito que ponía 'Te quiero' para explicar aquí que se lo había puesto su hijo", contaba con todo lujo de detalles.

Ante esto, Makoke estallaba y negaba en redondo las acusaciones. "Sandra, yo te juro que no es verdad. Y, aunque lo fuera, esta señora me parece una chaquetera porque yo no he hecho nada más que darle cariño", zanjaba la concursante, muy afectada.