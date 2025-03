Vuelco de 180º en 'Supervivientes' con la primera expulsión definitiva del concurso

Tras casi un mes de concurso, 'Supervivientes' vive su primera expulsión definitiva. Los cuatro concursantes aislados en Playa Misterio se han enfrentado a la decisión del público en una votación exprés. La resolución se ha conocido durante la emisión de 'Conexión Honduras', presentado por Sandra Barneda.

Recordamos que la última concursante desterrada fue Ángela Ponce. La Miss se unía a Nieves Bolós, Samya Aghbalou y Manuel González en Playa Misterio, un cayo apartado donde las condiciones son aún más duras. Sin embargo, para uno de ellos la aventura llega a su fin.

Antes de conocer la decisión del público, los cuatro concursantes se enfrentaron a una intensa Prueba de Líder. Una competencia igual a la que realizaron sus compañeros el pasado jueves que consistía en mantenerse suspendidos entre dos paredes el mayor tiempo posible. El ganador del collar de líder obtendría el poder de la inmunidad, librándose así del televoto que decidiría la expulsión.

| Mediaset

Después de más de 8 minutos suspendidos en el aire, Nieves Bolós se ha alzado con la inmunidad. Por otro lado, Samya Aghbalou ha sido la primera en caer, aguantando solo un par de minutos. Con Nieves fuera de peligro, la eliminación quedó entre Manuel González, Ángela Ponce y Samya Aghbalou.

Tenso duelo con un claro favorito

Por primera vez en esta edición, la audiencia ha votado en una expulsión definitiva, y los resultados han dejado claro que estaban ansiosos por decidir. La primera actualización de porcentajes ha revelado un claro favorito: Manuel González.

El ex tentador de 'La Isla de las Tentaciones' ha logrado librarse de la expulsión con el 64% de los votos para salvarse. Su inesperada salvación ha dejado un tenso duelo entre las dos chicas: Ángela Ponce y Samya Aghbalou en el que, finalmente, la Miss ha logrado alzarse como ganadora.

Así, Samya Aghbalou se convierte en la primera expulsada oficial de esta edición de 'Supervivientes'. La ex aspirante de 'Masterchef' no ha logrado convencer al público y se convierte en la primera concursante en abandonar definitivamente la aventura en Honduras.

"Estoy bien pero me he ido con un grupo en el que me he sentido cómoda", pronunciaba la diseñadora de moda entre lágrimas. "Sabía que iba a ser un día triste pero siento que tampoco lo he hecho tan mal y me he superado en muchas cosas", confesaba.

Así, 'Supervivientes' vive su primera expulsión y arranca oficialmente la batalla por alzarse con el maletín. Esta semana, Makoke, Koldo Royo, Carmen Alcayde o Rosario Matew se juegan su permanencia en el concurso. Uno de ellos se unirá a los desterrados de Playa Misterio, de donde conoceremos el segundo expulsado.