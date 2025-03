El duro episodio de la vida de Rosario que la empuja a abandonar 'Supervivientes'

Bien es sabido que 'Supervivientes' es uno de los realities más duros de la televisión. Por ello, no es de extrañar que el 'Conexión Honduras' de esta semana haya iniciado con un nuevo protocolo de abandono activo. Tras la marcha anticipada de Terelu Campos, Rosario Matew se ha visto sobrepasada por la situación y se plantea abandonar el concurso.

La concursante lleva unas horas apartada en la Cabaña VIP, dándole vueltas a la dura noche que tiene por delante. Finalmente, Sandra Barneda ha podido hablar con ella en directo para preguntarle qué le estaba pasando.

"Tenía muchas ganas de hablar con una voz conocida", le ha reconocido Rosario Matew, que ya había coincidido con la presentadora en 'La Isla de las Tentanciones'. Visiblemente emocionada, la concursante asegura que nunca se hubiera imaginado abandonar. "Nunca pensé esto pero me he visto sobrepasada", contaba la concursante, que necesitaba desahogarse.

| Mediaset

A continuación, la joven ha querido explicar todo lo que le pasaba por la cabeza. "Es un cumulo de cosas, siento que mi cuerpo responde 100% y eso que venía con muchos miedos limitantes", expresaba ella. "Pero tengo una sensación de ahogo constante, de asfixia. Mi cabeza no está procesando bien esto", contaba la concursante sobre su paso por 'Supervivientes'.

Rosario toma una decisión

Tras esto, Rosario Matew se ha abierto como nunca desvelando un duro episodio de su vida. "En 2023 pasé una etapa de ansiedad muy mala y no podía ni salir de casa", contaba. "Cuando siento cosas parecidas, mi cuerpo activa todas las alarmas porque no puedo permitirme pasar por lo mismo", apostillaba la concursante.

Por supuesto, Sandra Barneda le pedía que reflexionara y que pensara que 'Supervivientes' es una prueba global, en la que se pasan por diferentes etapas. Sin embargo, la joven se veía incapaz de seguir en el concurso. "Esto no es algo de ahora, me pasa desde la primera semana y me he ido callando hasta que exploto", seguía insistiendo ella, al borde del abandono.

La concursante también ha podido hablar con sus padres y con Stiven Iniesta, ex participante de 'La Isla de las Tentaciones' y pareja de Rosario Matew. La joven ha roto a llorar al escuchar a sus seres queridos, asegurándoles que "no podía más" y también confesando todos los arrepentimientos que tenía en su relación. "Yo no sabía si seguir con él y fui muy dura", decía, "pero aquí me he dado cuenta que lo quiero todo con Stiven".

Finalmente, Rosario Matews ha tomado una decisión. "Admiro muchísimo a todos los compañeros que se han sumado a esto y también a mi por ser tan valiente y por escucharme", comenzaba la concursante. "Sé lo que siento y muchas veces nos quedamos en sitio por el qué dirán, pero necesito escuchar mi instinto y este me dice que vuelve a España", zanjaba la concursante.

Así, la ex participante de 'La Isla de las Tentaciones' abandona Honduras y pone fin a su paso por 'Supervivientes'.