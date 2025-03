Montoya abandona la Palapa de 'Supervivientes' al destaparse su beso con Anita

Si hay algo que sigue dando de qué hablar en 'Supervivientes' es la relación entre Anita Williams y Montoya. Aunque parecía que habían dejado atrás sus problemas de 'La Isla de las Tentaciones' para centrarse en la supervivencia, una confesión de Laura Cuevas hacía saltar todo por los aires. Según la concursante, pilló a la ex pareja dándose un beso furtivo.

Todo saltaba por los aires tras el 'Tierra de Nadie' del martes, donde Gala Caldirola acusaba de manipuladora a Anita. Unas palabras que el sevillano no negaba y que provocaban las lágrimas de la que fue su expareja. "Me he estado arrastrando por ti, tú sabes como lo he pasado de mal todos estos días", lloraba desconsoladamente ella, que no sentía que Montoya la hubiera defendido.

"No me dejes a mí mal diciendo que te dejo arrastrarte", le echaba en cara él, sin mucho éxito. Ante esto, Anita Williams terminaba llorando con el resto de su equipo y aseguraba que si "la otra playa supiera todo lo que habla conmigo, no dirían que lo manipulo", zanjaba. Aunque no ha querido decir nada más, Laura Cuevas ha aprovechado el momento para soltar su inesperada confesión.

| Mediaset

"Ustedes se dieron un beso cuando no estaban las cámaras", le decía la concursante. Aunque Anita trataba de negarlo, finalmente confesaba que ambos se habían dado "un piquito" el segundo día de juntarse con el resto de concursantes. "¿Ahora entiendes por qué me vuelvo loca?", confesaba entonces la joven, que acusaba a su ex pareja de comportarse diferente detrás de las cámaras.

Los compañeros de la joven salían a su defensa. Laura Cuevas hablaba claro y tachaba a Montoya de cobarde. "Lo que le pasa es que está con el qué dirá y no quiere quedar mal", zanjaba la ex habitante de Cantora. También recibía el inesperado apoyo de Borja González, que le animaba a "contar su verdad" para que no la dejaran mal.

Montoya sale corriendo y abandona la Palapa

Unas palabras que hacían que Montoya perdiera los nervios y comenzara a gritar fuera de sí. Primero la ha tomado con Laura Cuevas, a la que ha llamado mentirosa y que "se dedicase a hablar de la Pantoja". Sin embargo, más adelante también ha tenido palabras para Anita, a la que amenazaba con que "le iba a perder".

Ante la presión, y entrando en un bucle de gritos y peleas con todos sus compañeros, Montoya ha salido corriendo de La Palapa. "Yo venía a sanarme, que se quede ella ganando pruebas que yo me voy", amenazaba el ex participante de 'La Isla de las Tentaciones', haciendo amago de abandonar 'Supervivientes'.

"Yo no he mentido desde los 17 años y nos dimos un pico, si eso significa que le pierdo lo siento", aclaraba ella, haciendo gala de su sinceridad. Por su parte, Jorge Javier Vázquez trataba de hacer entrar en razón a Montoya. "En todo caso, deberías estar decepcionado con Laura que es la que lo ha contado", le decía él.

Para calmar las aguas, el presentador también les recordaba el tierno momento que habían vivido momento antes en la playa. Tras la fuerte pelea del beso, Montoya y Anita Williams se tranquilizaban para volver a hablar las cosas. "Yo te daría mil picos pero aquí no es el sitio para curarme", confesaba el sevillano, mientras abrazaba a la que fue su ex pareja. "Yo te curo", le decía ella en tono jocoso.

Finalmente, ante los vítores y aplausos del público del plató, Anita Williams y Montoya volvían a compartir un abrazo que zanjaba, por ahora, la guerra. Sin embargo, tras este beso furtivo, se esperan nuevas tormentas en 'Supervivientes'.