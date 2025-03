'Supervivientes' ficha a una ex colaboradora de 'Sálvame' como nueva concursante

Una nueva concursante se prepara para aterrizar en Honduras. Tras el abandono de Beatriz Rico, 'Supervivientes' se vió obligado a tomar una decisión inédita. El programa cancelaba la expulsión y apostaba por la entrada de un nuevo fichaje. A pesar de que las especulaciones apuntaban a que las posibles concursantes podían ser Daniela Requena o Daniel Cano, finalmente el casting lo completa una ex colaboradora del difunto 'Sálvame'.

Finalmente, durante la emisión del 'Conexión Honduras' de este domingo se ha revelado el nombre de la nueva concursantes de 'Supervivientes 2025'. Carmen Alcayde, periodista y una cara habitual de Telecinco, se prepara para vivir la aventura de su vida en Honduras. "Me siento muy afortunada", expresaba la periodista frente al helicóptero del que iba a saltar más adelante.

| Mediaset

"Cambiar el invierno de Madrid, por esta pasada de sitio que es un paraíso, estoy muy emocionada, ya veremos lo que me espera", decía. Carmen Alcayde también ha confesado que "las alturas y los bichos" son algunos de sus mayores miedos de cara a esta gran aventura. Sin embargo, también afirma venir con una mentalidad "muy positiva".

"Vengo con ganas de helicópteros, de bichos... quiero ser amiga de los animales. Voy de este palo, no sé lo que me va a durar", le explicaba a Sandra Barneda momentos antes de subirse en el helicóptero.

Sin embargo, el positivismo le ha durado poco, pues nada más subir al helicóptero ha cambiado de opinión."Que me lo ponga superbajo como a la Pantoja, me da igual quedar mal", bromeaba la periodista muy asustada. "He pensado que igual hay tiburones", decía ante las risas de la presentadora.

Antes de saltar, la colaboradora ha aprovechado para dedicar el salto a todos los voluntarios que ayudaron durante la DANA de Valencia. Por supuesto, también ha hecho un guiño a toda su familia, especialmente a sus hijos, a los que ha recordado que sigan "sacando buenas notas". Momentos después, la ex colaboradora saltaba del helicóptero yse convertía en concursante oficial de 'Supervivientes 2025'.

Este no es el primer rodeo de la periodista, que ya es toda una experta en realities. Carmen Alcayde ha sido una cara habitual en los debates de 'Gran Hermano' y, en 2024, se atrevió a vivir por sí misma la experiencia. La periodista entró a 'GH VIP' y logró ganarse a la audiencia, superando 6 nominaciones y siendo una de las finalistas de la edición.