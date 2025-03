Jarro de agua fría a Javier Ungría: cierra su restaurante por un motivo de peso

Javier Ungría no está atravesando por su mejor momento. El ex marido de Elena Tablada no ha dudado en culpar a la diseñadora de los graves problemas económicos a los que se enfrenta. De hecho, la situación en la que se encuentra el empresario sería tan grave que se ha visto obligado a cerrar uno de los restaurantes que tiene en Madrid.

Se trata del restaurante 'Haches', ubicado en el corazón del Barrio de Salamanca, uno de los más exclusivos de la capital. Hasta allí se ha desplazado Óscar Furones, uno de los reporteros de 'Socialité' para comprobar en primera persona que el local ha cerrado la persiana de forma indefinida.

| Redes sociales

Una situación de la que Javier Ungría, que cuenta con otros locales de esta índole, culpa a su ex, Elena Tablada. Según revelaba 'Socialité', el empresario les habría dado a entender que el local lo ha cerrado por ella. "Nos ha contado que no lo está pasando nada bien y que actualmente está trabajando como relaciones públicas de un conocido local de aquí", narraba el reportero.

Y es que, aunque Javier Ungría y Elena Tablada se divorciaron en 2022, sus constantes enfrentamientos judiciales han tensado la situación económica de la pareja. Una batalla judicial que giran entorno a la custodia de su hija Camila, de 4 años.

Ahora, el matrimonio se encuentra en una nueva fase de conflicto sobre la educación de la pequeña. Según ha contado Elena Tablado, la niña asiste a un colegio elegido por su padre, que se comprometió a pagarlo de su bolsillo. Sin embargo, el empresario ahora pide que, como el resto de gastos, se afronte a medias, algo con lo que ella no está de acuerdo.

Actualmente, es la diseñadora (y ex pareja de David Bisbal) quien tiene la custodia completa de su hija. Una decisión que Javier Ungría no dudó en recurrir y que complica mucho más la situación de ambos. Por suerte, la pequeña es la única cosa que el ex matrimonio tiene en común, pues durante su relación nunca quisieron invertir o comprar bienes de forma conjunta.

| Mediaset

Por todo esto, Javier Ungría no se ha cortado en señalar a Elena Tablada como la verdadera culpable del cierre de su local en el centro de Madrid.