Audiencias: 'Supervivientes' arrasa, pero no puede contra 'The Equalizer'

'Supervivientes: Conexión Honduras' lidera en audiencias en Telecinco con un estupendo 18,1% y 1.557.000 espectadores: sube a un gran 23% en el target entre 25 y 44 años. Sin embargo, no puede en coincidencia con 'La película de la semana: The Equalizer 3', que lidera en La 1 con un fantástico 15,5% de share y 1.886.000. 'Una nueva vida' se mantiene en un 10,1% y 1.046.000 seguidores en Antena 3.

'Lo de Évole' se despide de laSexta con la entrevista a María León con un 6,4% y 804.000 fieles: sube a un 7,3% en el target entre 25 y 44 años. 'Cuarto Milenio' se conforma en audiencias desde Cuatro con un 5,5% y 642.000 televidentes.

Por su parte, 'Fiesta' no destaca en audiencias en Telecinco con un justo 9% y 826.000. 'La Roca' baja por sorpresa a un pobre 3,8% de cuota y 345.000: termina por encima del 6%. Por su parte, 'Aquí la Tierra' sigue fuerte los domingos con un 10% de cuota y 1.016.000 espectadores en La 1.

Por su parte, 'Socialité' se conforma con un escueto 8,8% y 508.000 en el mediodía de Telecinco. 'D Corazón' con Anne Igartiburu sigue sin destacar en audiencias con un 7,6% y 498.000 seguidores en La 1.

'La Ruleta de la Suerte' lidera el mediodía en audiencias con distancia con un 17,3% y 1.138.000 desde Antena 3. Justo antes, 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' también lidera con un 12,8% de share y 582.000. La primera edición de Antena 3 Noticias es el informativo más visto del día con 1.896.000 seguidores junto a un 22,4% de share.

Telecinco lidera el domingo en audiencias

Telecinco lidera en audiencias el domingo 30 de marzo con un 11,1% de share. La 1 queda en segunda posición muy cerca con un 10,7%, mientras que Antena 3 se conforma con un 10,7%. Por su parte, Cuatro con un 6% supera a laSexta, que se queda en quinta posición con un 4,1%.

Este domingo, casi el 60% de la población conectó en algún momento con alguna cadena, lo que supone 27,6M de espectadores. Hay más de 2,7 horas de media de consumo por espectador.