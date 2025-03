Las palabras de Pedro Piqueras sobre la salida de David Cantero de Telecinco

Ya hace más de un mes de la polémica salida de David Cantero de 'Informativos Telecinco'. Una marcha silenciosa que pillaba por sorpresa a los espectadores y que encendía todas las alarmas sobre los verdaderos motivos del despido. Unas semanas después, Pedro Piqueras se pronuncia sobre la salida del que fue su compañero en Telecinco.

Lo hizo durante una cena benéfica que celebraba Esport Solidari Internacional en Barcelona. Pedro Piqueras, también ex-presentador del telenoticias de Telecinco, concedió unas firmes declaraciones a 'Mundo Deportivo' sobre David Cantero.

"Yo de David no puedo hablar porque no estoy allí ahora", empezaba diciendo Pedro Piqueras, que se mostró prudente en todo momento. "Aunque fui yo quién lo llevó y lo fichó como un magnífico presentador", seguía expresando de su ex compañero de cadena.

| Mediaset

"La verdad es que tiene una voz y una presencia extraordinarias. Cuando lo llevé ahí fue con la confianza de que era un tipo que hacía muy bien las cosas", expresaba el periodista, que no dudaba en demostrar su admiración por David Cantero.

El paso de David Cantero como presentador llegaba a su fin inesperadamente a principios de marzo. Una salida tan fulminante como silenciosa en la que el periodista, que llevaba 15 años en Mediaset, no podía ni despedirse formalmente de los espectadores. Por supuesto, esto levantaba las alarmas entre los espectadores qué se preguntaban qué había pasado con el presentador.

Tras semanas de incertidumbre, el periodista finalmente se ha pronunciado sobre los verdaderos motivos de su salida. "Son decisiones que toma una dirección que está en su derecho de renovar", expresaba en unas declaraciones para EuropaPress. Una salida que, según ha indicado el propio David Cantero, se debe a un "recorte de gastos".

| Instagram: @david_cantero_informativos

Así, Pedro Piqueras lanza un mensaje de apoyo al que fue su compañero durante años. No ha sido el único conocido rostro de Mediaset que se ha atrevido a lanzarle unas palabras de ánimo. Otros como María Casado, Pepe Ribagorda o incluso Emma García también se han atrevido a pronunciarse sobre la inesperada salida de David Cantero.