La directiva de Telecinco fa balanç de 'Supervivientes' després del seu èxit

Tot arriba al seu final, i gairebé sempre el que passa al nostre voltant és impredictible. També ho és un reality com 'Supervivientes', que ha sabut mantenir la sorpresa fins a l'últim moment. Líder nit rere nit, ha conquerit l'audiència gràcies a aquesta capacitat de sorprendre i de mostrar-se autèntic. Per això connecta i triomfa entre els espectadors.

I per això Borja es va alçar amb la victòria en una gala carregada d'emoció i simbolisme després de més de cent dies de supervivència. La seva victòria davant d'Álvaro Muñoz Escassi ha marcat el desenllaç d'una de les edicions més intenses del reality. Per això, Telecinco ha volgut fer balanç d'aquesta edició en una roda de premsa a la qual TVeo ha assistit.

Amb una cara d'incredulitat en ser proclamat guanyador després d'uns intensos jocs a les instal·lacions de Mediaset on a Escassi no se li va resistir res, la gran final va aconseguir unes dades estratosfèriques. Va arribar a un 25,9% de quota i 1.734.000 espectadors. I no és d'estranyar perquè ha estat l'edició més vista dels últims quatre anys amb una mitjana del 21,7% i 1.474.000 espectadors, com bé afirma el director general de Continguts de Mediaset España, Alberto Carullo.

| Mediaset

'Supervivientes' s'ha consolidat com a líder absolut, amb una àmplia avantatge sobre el seu competidor, no només a la gala principal amb Jorge Javier Vázquez, sinó també a 'Tierra de Nadie' i 'Supervivientes: Conexión Honduras', presentats per Carlos Sobera i Sandra Barneda, respectivament. Una cosa complicada si tenim en compte com evoluciona la televisió.

A més, Alberto Carullo ha afirmat que aquest èxit no només ha estat a la petita pantalla, sinó també a l'àmbit digital. "El consum digital s'ha incrementat en més d'un 30% tant en visualització de vídeos com en accessos a la gala en directe i xarxes socials. Dades que reafirmen el pacte entre els espectadors i el reality".

Un triomf que rau en els presentadors, que reforcen la fortalesa del format, i en uns concursants que han viscut l'experiència i ho han donat tot. Tant és així, que aquest reality té la "capacitat de sorprendre fins a l'últim moment. És l'audiència qui ens dona la sorpresa".

És el segon any que la productora Cuarzo realitza aquest reality en què posen especial èmfasi a Hondures, "perquè és allà on passa tot". El director general de Cuarzo Producciones, Juan Ramón Gonzalo, sap bé que res d'això seria possible sense un "equip que treballa perfectament coordinat entre Madrid i Hondures".

Per la seva banda, el director de 'Supervivientes', Ángel Ludeña, sap molt bé que el format enganxa temporada rere temporada perquè "és una experiència de vida". Com a responsable de l'èxit, "cada programa era una possibilitat per sorprendre".

I tant si han sorprès al llarg de quatre hores en directe on tot podia passar. La ressaca després d'una espectacular gala final ha arribat en forma de agraïments i reflexions dels finalistes.

Borja, proclamat guanyador, va destacar que "és un programa de veritat, molt més dur del que sembla a la televisió. No hi ha trampa ni cartró. Pluges intenses, bestioles, sol... allà entens la magnitud del programa", i va dedicar paraules de respecte a tots els seus companys.

Escassi, visiblement emocionat, va valorar l'esforç de l'equip. "Quan veus com treballen, tot i tenir un sou diferent al nostre, et fan donar el 100%. No sé si en faré una tercera, però això ha estat d'un nivell brutal".

| Mediaset

Montoya va confessar que per a ell "'Supervivientes' ha estat sobreviure i superar", reconeixent que l'experiència l'ha transformat: "Ho veia molt lluny i molt difícil, però m'ha canviat la vida. Que visqui el format i per molts anys".

Anita, l'única dona finalista, va parlar amb orgull: "El meu somni des de ben petita era entrar aquí. M'he adonat que soc molt valenta. Érem 21 concursants i tots som guanyadors". No van faltar els agraïments a l'equip, amb Escassi i Anita coincidint a destacar l'afecte de Laura Madrueño, que una vegada més va brillar en la conducció del format.

Amb els quatre finalistes plens de joia, 'Supervivientes' no s'acaba aquí, ja que aquest dijous, 20 de juny, i el proper diumenge, 23 de juny, Telecinco emetrà una doble entrega final en directe per fer balanç i resoldre assumptes pendents de l'aventura...