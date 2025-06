Així serà la gran final de 'Supervivientes', amb un joc històric mai vist abans

Després de 104 dies de lluita per la supervivència als Cayos Cochinos hondurenys, els quatre valents finalistes de 'Supervivientes' intentaran alçar-se amb la victòria. Serà a la gran final que tindrà lloc aquest dimarts 17 de juny (22:00h) a Telecinco. Un any més, se celebrarà a les instal·lacions de Mediaset, un cop els quatre protagonistes de la nit, Álvaro Muñoz Escassi, Montoya, Anita Williams i Borja González, arribin en helicòpter.

Jorge Javier Vázquez i Laura Madrueño conduiran el desenllaç de 'Supervivientes'. Una final que comptarà amb el desplegament tècnic i humà més gran d'una final en la història del format a Espanya amb un equip integrat per més de 100 professionals.

D'aquesta manera, la final començarà amb l'esperada arribada en helicòpter dels quatre participants. Álvaro Muñoz Escassi arriba després de guanyar la titànica prova de la nòria infernal, mentre que els tres nominats, Anita Williams, Borja González i Montoya, se sotmetran a la decisió de l'audiència. Un cop oberta la votació, el menys votat serà el primer expulsat de la nit i no podrà disputar els jocs classificatoris de 'Supervivientes'.

| Mediaset

A partir d'aquest moment, dos jocs espectaculars, dirigits per Laura Madrueño als exteriors de Mediaset, esperen els finalistes. El primer serà "L'Altar de Posidó", en què dos participants es classificaran per al següent joc. Qui perdi quedarà pendent del televot per continuar lluitant pel triomf.

Així com "La Batalla Final de Posidó", el desafiament més llarg i difícil de la història, un circuit espectacular amb alguns dels elements més icònics dels jocs de 'Supervivientes'. Aquest repte complex inclou un joc d'apnea, en què els finalistes estaran lligats amb cadenat a unes cadenes que pesen 40 quilos, i un circuit vertiginós, on hauran d'escalar una paret, llençar-se per un tobogan i travessar una piscina de fang. El perdedor d'aquest circuit s'enfrontarà al televot amb el perdedor del joc anterior.

Els espectadors tindran l'última paraula en les votacions, que determinaran qui serà el guanyador de 'Supervivientes', aconseguint un premi de 200.000 euros.

Un altre dels grans moments de la vetllada serà el retrobament emocionant dels finalistes amb els seus amics i familiars. Ho faran amb Sheila Casas, Lara Dibildos, els fills d'Álvaro Muñoz Escassi, els pares de Montoya, la família d'Anita Williams i la parella i família de Borja González. Tots ells es trobaran al plató de 'Supervivientes' a l'espera de poder abraçar-los.