Escassi i Montoya s'ho juguen tot en una intensa Nòria Infernal de 'Supervivientes'

Anita Williams, Montoya, Borja González i Álvaro Muñoz Escassi ja són oficialment els quatre finalistes d'aquesta intensa edició de 'Supervivientes'. Després de 102 dies, el reality de Telecinco escalfa motors per celebrar la gran final que coronarà un d'ells com a guanyador. Aquest diumenge, en un últim 'Conexión Honduras' des d'Hondures, l'audiència ha pogut gaudir d'un impressionant duel a la Noria Infernal, una de les proves més mítiques del concurs.

El programa posa el fermall d'or a aquesta edició amb un emocionant duel entre Montoya i Álvaro Muñoz Escassi, que es van classificar per a la final en el joc de prelídier. Va ser durant la passada gala, on els quatre finalistes es van enfrontar a una altra prova clàssica de 'Supervivientes'. En una plataforma circular, havien d'anar traient diferents suports fins a quedar-se penjats d'un d'ells.

Apassionant duel per la final a la Noria Infernal

Després d'això, ha estat l'esperat duel entre Escassi i Montoya. "Recordeu que podem aturar la Noria en qualsevol moment que ho demaneu", els recordava Laura Madrueño, la prioritat de la qual és la seguretat dels concursants. Embolicats amb collarins i un neoprè, els dos concursants han iniciat una de les proves més dures i icòniques de 'Supervivientes'.

Durant més de 6 minuts, els dos concursants han estat donant voltes per sobre del mar. Un intens joc que ha necessitat de diverses aturades per tornar-se a col·locar, ja que la inèrcia empeny els concursants cap al centre. "Anita no vol ni mirar, veiem Escassi estrènyer les dents", anava narrant la madrilenya des de la platja.

Contra tot pronòstic, tot s'ha resolt durant una de les aturades per tornar-se a col·locar. Laura Madrueño els ha demanat que s'allunyessin del pal central de la Noria, ja que podia ser perillós. En aquest moment, Montoya, molt marejat ha acabat caient a l'aigua.

| Mediaset

Després d'uns segons de desconcert, l'exgenet s'ha alçat com l'últim líder a Hondures i s'escola directament entre els 3 finalistes. Per tant, amb Álvaro Muñoz Escassi immune, els altres tres concursants s'enfrontaran a un dur televot per unir-se al sevillà a la final. Anita, Montoya i Borja es juguen la seva permanència a 'Supervivientes' i coneixeran el seu destí dimarts vinent a Espanya.