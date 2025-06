La productora de 'Supervivientes' revela un detall important en plena semifinal

Després de 102 dies de concurs, 'Supervivientes' es prepara per viure una gran final als platós de Telecinco. Dimarts vinent, Anita, Montoya, Escassi i Borja aterren a Espanya i un d'ells s'alçarà amb el maletí de 200.000 €. Mentrestant, aquest diumenge hem viscut l'últim programa des d'Hondures, una semifinal carregada d'emoció i algunes de les proves més mítiques del reality. Un programa que no ha estat exempt de problemes en la seva emissió que han obligat la productora a aclarir què ha passat.

I és que des de l'inici del 'Conexión Honduras' d'aquest diumenge, els espectadors ja han notat que passava alguna cosa estranya. Talls a publicitat a mitja frase, Sandra Barneda donant pas a blocs publicitaris que no succeïen, els concursants passant dels Cayos Cochinos a la Platja de Jocs en 15 segons... Uns problemes molt estranys que els usuaris de X no han trigat a denunciar a la plataforma.

| Mediaset

Les explicacions de la productora

I, és que segons apunta Juan Ramón Gonzalo, director general de Cuarzo TV, la productora de 'Supervivientes', la semifinal no seria en directe com de costum, sinó gravada. Una dada que no s'ha desvetllat en cap moment durant l'emissió del programa, que continua mantenint el cartell de "En directe" en pantalla. Tanmateix, els estranys talls han fet que gran part del públic se n'adonés.

Tanmateix, les explicacions de Juan Ramón no han quedat aquí. Segons desvetllava el periodista a través de les seves xarxes socials, ni ell s'explicava què estava passant amb l'emissió del programa. "El programa de 'Supervivientes' que esteu veient avui es va gravar ahir perquè els finalistes poguessin arribar a la final", explicava a X. "Això sí, es va gravar amb una pausa lògica i no com s'està emetent", denunciava a través del mateix canal, donant resposta a les preguntes dels espectadors.

De moment, Telecinco no ha respost a la situació tot i les queixes tant de Cuarzo TV com de la seva audiència. Una situació peculiar que ha posat el reality al punt de mira i fins i tot alguns usuaris han arribat a qüestionar. Tanmateix, la semifinal de 'Supervivientes 2025' avança amb normalitat i arriba, com sempre, carregada d'emocions i proves increïbles.