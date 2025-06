Nou salvat a 'Supervivientes' que proclama el seu segon i inesperat finalista

Gairebé complint la marca dels 100 dies a Hondures, 'Supervivientes' viu una última nominació a les portes de la gran final. Anita Williams, Álvaro Muñoz Escassi, Borja González i Damián Quintero es juguen el pas a aquest preuat viatge en helicòpter que simbolitza el final de l'aventura. Aquesta nit, el reality viu una nova salvació que proclama un finalista inesperat.

Recordem que Montoya ja es va alçar com el primer finalista d'aquesta edició després de guanyar in extremis l'últim collaret de líder. Una immunitat que li va valer per lliurar-se d'aquesta decisiva nominació i colar-se directament a la gran final de 'Supervivientes 2025'. Aquesta nit, durant el 'Tierra de Nadie', hem conegut el nom del concursant que s'unirà al sevillà per optar a guanyar la maleta.

Ronda ràpida d'al·legats

Una cerimònia de salvació que ha començat amb els al·legats dels quatre nominats, en un últim intent de convèncer l'audiència. "Estic orgullós de la meva feina i seria un tribut als esportistes, que sempre semblem mobles que només fem proves però he estat real i m'hi he implicat", apuntava Damián.

| Mediaset

Per la seva banda, Escassi aclarava com li "encantaria quedar-se". Malgrat el baixó que l'exgenet ha mostrat els darrers dies, on va arribar a demanar la seva expulsió, tot sembla haver quedat enrere. "He demostrat com soc, m'encanta aportar, ser útil, ajudar, competir...", sentenciava l'actual xicot de Sheila Casas, que ha fet un gir de 180º al seu concurs.

Un missatge que compartia Anita Williams, una de les seves grans arxienemigues durant aquesta edició. "Des que vaig venir aquí m'he despullat sencera, he estat real tant per al bo com per al dolent", confessava la catalana, que ha estat una de les concursants més polaritzants.

Tancava la ronda d'al·legats Borja González, que demanava a l'audiència el seu vot per quedar-se. "He estat jo amb tots els meus valors i defectes", apuntava el guàrdia civil, una mica emocionat. A més, aclarava que per a ell, arribar a la final de 'Supervivientes' seria "un somni".

I el segon finalista és...

Després d'això, Laura Madrueño ha donat inici oficial a l'esperada cerimònia de salvació. Com sempre, els concursants s'han situat en una plataforma al bosc amb un cubell penjant-los del cap. En cas de no ser salvat, els caurà fang al damunt. Per contra, el concursant salvat (i que per tant es converteix en finalista), rebrà un bany d'aigua fresca.

Els primers a ser descartats han estat Borja González i Damián Quintero, deixant el duel entre dos vells enemics. Després de una emocionant Taula de les Temptacions que ha portat els concursants al límit, ha arribat el moment de conèixer la decisió del públic. Finalment, ha estat Anita Williams qui s'ha alçat com a guanyadora del duel i que, per tant, passa a ser finalista juntament amb Montoya. Un moment emocionant que la catalana no ha pogut ni celebrar, ja que seguia plorant pel tall de cabell que s'ha fet a la prova.