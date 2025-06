Damián Quintero dona l'estocada a Montoya just abans de la final de 'Supervivientes'

Damián Quintero ha estat un dels principals protagonistes de 'Supervivientes' i, tot i que la seva aventura va acabar just abans de la final, no ha volgut marxar sense fer balanç. En una de les seves primeres entrevistes després d'abandonar l'illa, ha respost a una pregunta inevitable: Quin company l'ha decebut més durant el seu pas pel concurs?

Sense embuts, Damián Quintero ha assenyalat Montoya, amb qui va tenir nombrosos desacords al llarg de l'edició de 'Supervivientes'. La seva rivalitat va ser evident des dels primers dies, amb discussions, tensió i una convivència marcada pels xocs constants. Tanmateix, el sorprenent no va ser tant el nom que va donar, sinó el que va venir després.

"Que qui m'ha decebut més? He de dir una cosa, diria que Montoya", va dir Damián Quintero sense dubtar. Una afirmació que semblava confirmar el que ja intuïen els seguidors de 'Supervivientes'. Tanmateix, el malagueny va voler aprofundir en els motius que van marcar aquella relació complicada: "Al principi, la veritat, és que ens portàvem com el gos i el gat. Hi va haver moltes faltes de respecte i més, però ens va faltar temps per conèixer-nos".

| Mediaset

Aquesta manca d'entesa inicial va donar pas, segons el mateix Damián Quintero, a un gir total en la seva relació amb Montoya. En els últims dies de convivència, quan ja quedaven pocs concursants a Cayo Paloma, tots dos van començar a acostar posicions i a deixar enrere les tensions. "En aquests últims dies amb ell la veritat és que hem congeniat molt bé, i retiro tot el que he dit", va confessar amb sinceritat.

"Al principi m'havia decebut, però ja no", afegia Damián Quintero, que ha hagut d'abandonar 'Supervivientes' a les portes de la final. No obstant això, ho ha fet després de ser expulsat per tercera vegada després de dues repesques inesperades a favor seu.

Lluny de tancar amb un retret, Damián Quintero va voler acomiadar-se del seu rival amb unes paraules que van sorprendre molts pel seu to conciliador: "És un tipus de tot cor. Tenim les nostres diferències, per descomptat, però crec que ha estat a l'alçada de les expectatives".