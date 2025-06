Joaquín Prat diu el que molts pensen d'Escassi després del seu pas per 'Supervivientes'

Álvaro Muñoz Escassi va estar a punt d'alçar-se amb la victòria de 'Supervivientes' després de tres mesos d'aventura. Tanmateix, el genet, que partia com un dels grans favorits, va quedar en segona posició davant de Borja González. Aquest assumpte ha estat debatut al plató de 'Vamos a ver' pels col·laboradors de Joaquín Prat.

"El que li passa a Álvaro Muñoz Escassi és que és un portent de força física i mental. Reivindica a nosaltres, els cinquantenaris, que no tots tenim aquesta fortalesa. Però m'encanta que un tio de 51 anys s'estigui enfrontant a gent 20 anys més jove que ell", començava Joaquín Prat el debat.

Per la seva banda, Antonio Rossi també ha reivindicat el concurs d'Álvaro Muñoz Escassi: "És un autèntic supervivent des que va arribar. L'he defensat sempre, que va fer la seva estratègia que era mantenir-se en un segon pla mentre els que volien destacar destacaven. Després va començar a fer el seu joc, vegades que es va equivocar i vegades que no, però el que era la supervivència estava clar que tot l'equip el tenia com a líder a l'ombra".

| Telecinco

"Ha estat el concursant que més proves ha guanyat. A l'apnea s'hi està més d'un minut sota l'aigua sense sortir", destacava Adriana Dorronsoro. "Escassi és un supervivent deu, a qui li hem donat canya perquè no ha parlat gaire durant l'edició. Com es pot estar així amb més de 50 anys i donar-ho tot fins al final?", es preguntava Alejandra Rubio.

"Ha estat a l'ombra davant de les càmeres o a la palapa, però s'ha guanyat el respecte de tots els concursants. Deia A i la resta feia A. Ha estat molt actiu, però no de cara a les càmeres", sentenciava Sandra Aladro.

"Escassi ha intentat fer una catarsi total en aquest 'Supervivientes' i és el que va dir l'altre dia Lara. La Sheila s'emporta l'Escassi que a ella li hauria agradat tenir", concloïa Alessandro Lequio el debat a 'Vamos a ver'.