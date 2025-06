Montoya perd el favor del públic i es queda sense la victòria de 'Supervivientes'

Després de l'emotiva expulsió d'Anita Williams, la final de 'Supervivientes' segueix el seu transcurs per conèixer el guanyador de l'edició. Álvaro Muñoz Escassi, Borja González i Montoya són els tres concursants que continuen en la lluita per alçar-se amb el maletí i el preuat títol. Tanmateix, abans de conèixer el veredicte, als tres finalistes els queda un programa ple de proves intenses i una última nominació per conèixer el duel final.

Tal com anunciava Laura Madrueño a l'inici de la gala, aquesta seria una final amb "un desplegament mai vist abans". Per això, els tres finalistes s'han enfrontat a "L'Altar de Posidó", una prova classificatòria en què havien de resoldre un trencaclosques en forma d'escala vertical. Un repte en què els dos primers es classificarien per a una altra prova final i el tercer cauria nominat directament.

Dos jocs de líder i un televot

Una última prova que Álvaro Muñoz Escassi ha dominat des del primer minut. L'exgenet ha estat el primer a completar l'escala, classificant-se ràpidament per a la segona fase del joc. No han tingut tanta sort Borja i Montoya, que han demostrat com de malament se'ls donen els trencaclosques. De fet, la presentadora ha hagut d'advertir al sevillà que els graons "anaven per fora".

Finalment, el Guàrdia Civil ha aconseguit agafar-li el truc a la prova i s'ha convertit en el segon classificat. " Va Montoya, gairebé", animava irònicament el presentador a Montoya, que només havia col·locat una peça. Tanmateix, el sevillà no s'ha pogut refer i s'enfrontarà a l'últim televot previ a la final.

Després d'això, ha començat una nova competició entre Borja i Escassi. Un joc que començava amb una de les proves més icòniques de 'Supervivientes': l'apnea. Lligats amb unes cadenes de gairebé 40 quilos, els dos concursants havien de bussejar per aconseguir la clau per deslligar-se i, després, córrer una cursa d'obstacles que culminava en un trencaclosques.

Una nova prova que Escassi ha tornat a arrasar gairebé des del principi. L'exgenet ha estat el primer a alliberar-se de les cadenes, obtenint un gran avantatge en la resta del joc. També ha estat el primer a arribar al trencaclosques i, tot i que se li ha complicat una mica, el sevillà s'ha alçat com a guanyador sense gaire dificultat.

Per tant, Escassi es converteix en l'últim líder de 'Supervivientes' i passa directament al duel final. Una notícia a la qual l'exgenet ha reaccionat amb llàgrimes d'emoció i abraçant efusivament Laura Madrueño. Això significa que Borja González i Montoya es jugaran el pas a la final en un últim televot d'expulsió.

Una expulsió a les portes de la final

Després d'obrir línies, ha estat el moment dels exconcursants per posicionar-se. Una votació que ha anat majoritàriament per Borja, que ha rebut el suport de la gran majoria dels seus excompanys. Montoya també ha rebut el seu percentatge de suport, entre ells Anita, Laura Cuevas, Carmen Alcayde o, donant la sorpresa, Damián Quintero. També s'ha posicionat Terelu Campos, una de les grans figures d'aquesta edició de 'Supervivientes', que ha donat suport al sevillà "per afinitat".

No ho tenia tan clar l'audiència, que es decantava favorablement per un dels nominats. Així ho mostraven els percentatges, que se situaven en un 63% contra un 37%. "Qualsevol dels dos podria haver estat guanyador d'aquesta edició", sentenciava Jorge Javier Vázquez, segons abans de tancar les línies.

"Sigui qui sigui, ara anem un dels dos a tocar-te els pits", bromejava Borja González, seguint una broma recurrent amb el presentador. Després d'aquest moment de rialles, Jorge Javier Vázquez ha procedit a comunicar-los la decisió de l'audiència. Un duel que, contra tot pronòstic, ha alçat com a vencedor el Guàrdia Civil, que s'ha quedat completament en xoc. Entre aplaudiments, el de València s'ha convertit en l'altre finalista de l'edició i es jugarà la victòria de 'Supervivientes' contra Escassi.