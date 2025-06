Tothom assenyala el mateix sobre el gest de Borja González abans de guanyar 'Supervivientes'

Borja González s'ha proclamat guanyador de 'Supervivientes' en una final carregada d'emoció i simbolisme. La seva victòria davant d'Álvaro Muñoz Escassi no només ha marcat el desenllaç d'una de les edicions més intenses del reality, sinó que també ha deixat una imatge que ha calat fons entre els espectadors: la del valencià lluïnt orgullós la bandera de la seva comunitat autònoma al coll en el moment de ser proclamat campió.

El triomf de Borja González va arribar després de superar Montoya en un televot inesperat que el va portar directament a l'última fase de la competició. Des d'allà, es va enfrontar en un cara a cara amb Escassi, en una votació definitiva. "Els espectadors han decidit amb els seus vots a l'app de Mitele que el guanyador de 'Supervivientes 2025' sigui... Borja", va anunciar Jorge Javier Vázquez.

Més enllà del resultat inesperat, el focus de la conversa a les xarxes socials s'ha centrat en el gest que va tenir el jove tan bon punt va trepitjar el plató de 'Supervivientes'. Amb la bandera al coll a mode de capa, Borja González va deixar clar que la seva terra ha estat present en cada pas del concurs. Un detall que no va passar desapercebut i que va ser entès com una mostra de solidaritat amb els afectats per la DANA que mesos enrere va arrasar València, inclosa la seva pròpia família.

| Mediaset

El seu vincle amb la tragèdia es remunta a l'inici del programa, quan va dedicar el seu salt des de l'helicòpter a les víctimes de la catàstrofe. Des de llavors, les seves reivindicacions han estat una constant que els seguidors del programa han sabut valorar.

"Borja, guanyador per ser el millor i per portar València per bandera mai millor dit. Va saltar des de l'helicòpter recordant les víctimes de la DANA i sempre ha defensat la seva valencianitat", escrivia un espectador a les xarxes.

"I pensar que fa mesos van patir la DANA en la seva pròpia pell. Tenen un nadó i sent orgull i respecte per Espanya i no es talla a l'hora de dir-ho. Té uns valors de deu", escrivia un altre.