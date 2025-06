Borja González es corona amb la victòria en una final emotiva de 'Supervivientes'

Després de 104 dies de concurs, catorze expulsions, diversos abandonaments i diverses proves d'infart, 'Supervivientes 2025' tanca aquesta edició en un duel titànic de concursants. Borja González i Álvaro Muñoz Escassi són els dos finalistes que s'han enfrontat al veredicte final de l'audiència. El més important de tots, aquell que alçarà un d'ells amb la maleta de 200.000 euros i també amb el títol de guanyador.

Una final d'infart entre dos dels concursants més potents de tota l'edició. Borja i Escassi porten des del dia 1 de concurs junts, fent molt bones migues i encarregant-se de prendre la batuta en la supervivència. Líders nats, l'exgenet arriba a la final amb 5 lideratges a l'esquena, incloent-hi les dues proves de la final. El seu contrincant el segueix de prop, amb 3 collars de líder.

Una final que Jorge Javier Vázquez ha celebrat, llançant un dard directe a qui donava Montoya per guanyador. "Em sembla molt important per a un programa com 'Supervivientes' que els finalistes d'aquesta edició siguin dos concursants com vosaltres", aplaudia el presentador. "La gent pensava que arribant Montoya ja estava tot venut però la televisió ens ensenya sempre que mai res està guanyat", seguia. "Per això, m'agrada molt que els finalistes siguin Borja i Escassi", sentenciava aleshores.

Després d'això, el concurs ha obert línies entre els dos finalistes. La lluita per la maleta ja és més real que mai i només un d'ells aconseguirà alçar-se amb el premi final. Per amenitzar l'espera, ha estat el torn d'Escassi i Borja d'entrar al plató.

I el guanyador és...

"'Supervivientes' era el seu compte pendent després que una lesió l'obligués a abandonar el 2009", presentava Jorge Javier a Escassi. "Ha guanyat 12 proves de recompensa, demostrant que és bon company, generós i un 10 com a supervivent", apuntava el català, mentre l'exgenet apareixia al plató i es sorprenia en retrobar-se amb Sheila Casas.

| Mediaset

Després de mesos mencionant-la i enviant-li petons des d'Hondures, el sevillà finalment s'ha retrobat amb la seva parella actual. Una trobada que han segellat amb un petó apassionat, amb l'actriu saltant-li al coll i un Escassi visiblement emocionat.

A continuació, ha estat el torn de Borja González. Enfundat en una bandera de la seva terra, la Comunitat Valenciana, l'altre finalista ha entrat al plató. "Tot i que va arribar en plena crisi de parella, aquesta experiència li ha donat ganes de lluitar pel seu matrimoni de la mateixa manera que ho ha fet a les proves", el presentava Jorge.

"El recordaran sempre per ser el repartidor de menjar més just", seguia el presentador, mentre Borja protagonitzava un tendre retrobament amb Ana Solma. Amb les presentacions ja fetes, era moment d'entrar en matèria i, finalment, anunciar el guanyador d'aquesta edició de 'Supervivientes'.

Sense més dilació, Jorge Javier Vázquez els ha fet triar a quin costat volien situar-se. Amb aquesta situació resolta, ha arribat el moment de pronunciar aquelles paraules d'infart que tothom esperava. "L'audiència de 'Supervivientes', amb els seus vots a l'app de Mitele, ha decidit que s'ha de convertir en el guanyador...". Després d'aquestes mítiques paraules, el presentador ha alçat el braç de Borja González, que s'alça amb el xec de 200.000.

Encara en xoc, el Guàrdia Civil ha estat envoltat per tots els seus amics i familiars. Amb Ana Solma a un braç i el xec a l'altre, el valencià ha agraït el suport a Espanya. Tanmateix, fruit de l'eufòria del moment, la parella ha acabat cridant-se a ple pulmó que s'estimen. Una romàntica estampa final per a una edició carregada d'emocions i un final perfecte al concurs de Borja, que es mostrava molt sincer amb els seus problemes de parella.