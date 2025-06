Joaquín Prat sorprèn en revelar ara a qui votaria per guanyar 'Supervivientes'

La final de 'Supervivientes' es juga en poc més de 24 hores. Álvaro Muñoz Escassi és l'únic que arriba lliure de nominació, mentre que Montoya, Anita i Borja González s'enfrontaran a la decisió del públic. Al plató de 'Vamos a ver' pràcticament han coincidit sobre els seus guanyadors de 'Supervivientes'

"Si jo hagués de votar algú seria l'Escassi o l'Anita", començava Joaquín Prat el debat sobre 'Supervivientes' a 'Vamos a ver'.

"Crec que a l'Anita és la persona a qui millor li ha anat 'Supervivientes'. Ha aconseguit netejar la seva imatge després de 'La Isla de las Tentaciones', demostrant que és una bona noia. Li ha anat bé per a la seva relació amb Montoya, surten reforçats, tot i que després veurem si duren o no. Es mereix guanyar per tot el que ha passat a la vida, ha demostrat que és una dona lluitadora i molt forta", opinava Kike Calleja.

| Mediaset

Tanmateix, Alexia Rivas no hi estava d'acord: "Crec que Montoya és l'únic dolent del seu concurs, que alhora és bo, perquè aguantar Montoya suma punts. Aguantar Montoya, que li hagi passat això dels cabells... I Montoya m'alegro que es canviï de banyador per a la tornada perquè aquest banyador ja hauria d'anar sol".

"Montoya suma molt amb l'Anita o l'Anita li suma molt a Montoya. En canvi, amb la Carmen, només guanyava la Carmen i des que se'n va anar guanya més proves i està més en tot", opinava Alejandra Prat. "Crec que l'Anita ha guanyat punts dia a dia al concurs i crec que és una de les millors supervivents", opinava Pepe del Real.

Per la seva banda, Antonio Rossi feia un pronòstic sobre la final de 'Supervivientes': "Potser m'equivoco, però crec que la final serà entre l'Escassi, l'Anita i el Montoya. Seria una final molt dura". "Això és segur", deia Alessandro Lequio, que descartava amb seguretat l'arribada de Borja González al duel final del reality. "S'han d'enfrontar a les proves físiques i aquí l'Escassi té un avantatge", afegia també sobre els jocs.