Joaquín Prat sentencia amb una frase la victòria de Borja González a 'Supervivientes'

'Supervivientes' ja té el seu guanyador de l'edició actual després de tres mesos a l'illa. De manera inesperada, Borja González s'alçava amb la victòria del reality, per damunt de rivals durs com Álvaro Muñoz Escassi, Montoya i Anita Williams. La victòria del jove ha estat analitzada al plató de 'Vamos a ver' pels col·laboradors de Joaquín Prat.

De fet, el presentador ha estat qui obria el debat: "Estic molt content perquè ha guanyat 'Supervivientes' un supervivent i no un creador de continguts". "Ha estat una sorpresa per a tothom, pocs ens ho esperàvem, ni ell mateix", opinava aleshores Adriana Dorronsoro.

"Confrontava dues formes d'entendre un reality de supervivència. El de la creació de continguts representat per Montoya i Anita, protagonistes de molts vídeos amb els seus conflictes, baralles, amors, reconciliacions... Però també el concepte del supervivent que s'involucra en el que és la supervivència, superar-se a si mateix, que representaven Escassi i Borja", sentenciava Joaquín Prat.

| Mediaset

"A la 1h quan vaig veure que Borja González era el salvat per l'audiència, que la final es decantava entre Álvaro Muñoz Escassi o ell ja vaig dir: apaga i marxem. Vaig anar a dormir perquè em valien qualsevol dels dos com a guanyadors", revelava el presentador de 'Vamos a ver'.

"L'audiència ha acabat abraçant la tranquil·litat, el bon rotllo, l'esperit familiar, renegant de tot el que representen Anita i Montoya. Ahir apuntava que podia veure un Anitazo i així ha suspès. Tot i que la victòria de Borja González m'ha sorprès i molt", opinava aleshores Alessandro Lequio.

"Entre Anita, Borja i Escassi els tres haurien estat molt bons guanyadors perquè han estat tres grans Supervivientes. Menys Borja, que ha donat una mica menys de contingut, tant Anita com Escassi han donat molt bon contingut. Jo no volia que guanyés sota cap concepte Montoya perquè no ha pescat ni un peix", explicava Alexia Rivas a 'Vamos a ver'.

"Em va agradar que guanyés Borja González. En el moment en què es mesura amb Montoya jo donava per fet que Montoya anava directe a la final i va ser una absoluta sorpresa. Ja amb els dos ho vaig dubtar, vaig pensar que potser li pesava més ser més conegut i a Borja haver estat supervivent li donava més punts", concloïa Antonio Rossi.