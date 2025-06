Antonio Rossi assenyala el que pocs han vist de l'Anita a la final de 'Supervivientes'

La final de 'Supervivientes' va deixar l'Anita Williams en quarta posició. La jove era una de les favorites per guanyar, però va caure en un televot contra Montoya i Borja González. Aquest lloc a l'edició de 'Supervivientes' ha estat comentat en directe pels col·laboradors de 'Vamos a ver'.

"Enhorabona per a l'Anita, ja pot estar contenta", trencava el gel Joaquín Prat. "Ha estat una gran concursant i em va fer pena que no estigués entre els tres finalistes, perquè m'hauria agradat veure-la. Ha estat molt completa, encara que potser les seves males formes l'han perduda en alguna ocasió, i ens ha donat de tot", afegia Adriana Dorronsoro.

"Ha estat molt completa, però d'aquí a deu anys recordarem aquesta edició com la de Montoya i Anita. Ni ens recordarem del nom de Borja González. Com a titular té moltíssima més força la derrota de l'Anita i Montoya que la victòria de Borja", sentenciava Alessandro Lequio.

| Mediaset

"Crec que a Montoya i Anita els ha anat bé no guanyar perquè segurament, si haguessin guanyat, la gent hauria qüestionat que fossin els guanyadors. Crec que era millor quedar així perquè ells encara tenen trames per estona", deia Pepe del Real a 'Vamos a ver'.

Per la seva banda, Antonio Rossi destacava el quart lloc de l'Anita a 'Supervivientes': "La vaig veure decebuda per haver caigut la primera, ella està absolutament decebuda". "Crec que no, està contenta amb el concurs que ha fet. I el públic que veu 'Supervivientes' és diferent perquè els guanyadors sempre són del perfil de Borja González i no amb un de més mediàtic com el de l'Anita i Montoya".

"L'Anita s'ha de sentir guanyadora perquè va arribar a aquest concurs amb una imatge molt deteriorada del seu pas per 'La Isla de las Tentaciones'. Només ha millorat en tot, en la percepció que la gent té d'ella, en la seva relació amb Montoya, que crec que tots dos s'han adonat de la realitat. Només ha guanyat amb aquest concurs", sentenciava Sandra Aladro.

"Crec que l'Ana és més que l'Ana i Montoya. És una noia humil, noble, que ho ha donat tot a les proves. Quan la van eliminar va donar una lliçó d'humilitat i tranquil·litat que xapó", concloïa Alexia Rivas el debat de 'Supervivientes' a 'Vamos a ver'.