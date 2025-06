El tall de Jorge Javier a Sheila Casas durant la seva visita al plató de 'Supervivientes'

Nit d'emocions a 'Supervivientes', que celebra la seva gran final per conèixer el guanyador després de 104 dies d'aventura. A les intenses proves i ajustats televots s'hi afegeix una altra gran sorpresa que ningú no esperava: la visita de Sheila Casas. La parella d'Álvaro Muñoz Escassi trepitja per primera vegada el plató del reality. Una visita que arriba una mica tard i de la qual Jorge Javier Vázquez, el presentador, ha tingut molt a dir.

Tot i no ser concursant oficial d'aquesta edició, Sheila Casas ha estat una de les protagonistes indirectes de 'Supervivientes'. I és que el record de l'advocada ha estat una constant als directes i Palapas del concurs gràcies a la seva parella, Escassi. L'exgenet s'ha encarregat de tenir-la present en tot moment, enviant-li missatges i fent-se petons al tatuatge que es va fer en el seu honor. Un gest tan repetitiu que va arribar a convertir-se en una de les bromes recurrents del presentador del reality.

La indirecta de Jorge Javier Vázquez

Potser per tot això, la visita de la germana de Mario Casas al plató de 'Supervivientes' s'ha fet esperar tant. Per descomptat, Sheila no ha volgut perdre's un moment important per a la seva parella, que aquesta nit opta a alçar-se com a guanyador d'aquesta edició. Per això, Jorge Javier Vázquez ha volgut saludar-la personalment.

"Per primera vegada al plató, tenim la Sheila Casas", anunciava el català davant d'un plató que queia d'aplaudiments. Després d'una petita introducció,el presentador es mostrava molt clar amb l'actriu i li llançava una indirecta directa. "Si que has trigat, filla, una mica més i no ens enxampes", li deia Jorge Javier, en to de broma.

Tanmateix, la Sheila ha acceptat el moment fent gala del seu gran humor i seguint-li la broma al presentador. "És efecte retardat", bromejava l'actriu, que assegurava que les càmeres la posen "nerviosa". Tot en un to molt distès, demostrant que s'avenen molt bé i arribant a revelar que ja havien mantingut una conversa a maquillatge. "Hem quedat que la teva mare i jo som iguals, oi?", bromejava Jorge Javier.

Una visita en què l'actriu i actual parella d'Álvaro Muñoz Escassi s'ha mullat com mai. De fet, el presentador ha volgut saber qui preferia que fos expulsat. "Prefereixo que se'n vagi Montoya", assegurava Sheila Casas, que dubtava si compartir el motiu. Tanmateix, acabava confessant que el sevillà no "és sant de la seva devoció".