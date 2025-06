El canvi físic impactant dels finalistes de 'Supervivientes' després de tres mesos

Després de més de cent dies passant gana, fred i molta penúria, l'aventura de 'Supervivientes' arriba al seu final. Els quatre finalistes, Anita, Montoya, Escassi i Borja, ja s'han acomiadat d'Hondures i de Cayos Cochinos, la que ha estat casa seva durant tot aquest temps.

Cada un d'ells ha demostrat que són autèntics supervivents, capaços de sobreposar-se a les dures condicions climatològiques i als constants desafiaments físics i emocionals que planteja l'experiència. Una experiència que ha deixat estralls tant emocionals com físics.

A la darrera gala, els concursants van poder descobrir el seu gran "canvi de look" i llegir la carta que van escriure al seu jo del futur. Sens dubte, el més impactant és el canvi de cos i cara. Comencem per la parella de 'La isla de las tentaciones'.

| Mediaset

El canvi físic de l'Anita ha estat molt criticat a les xarxes, ja que molts asseguren que tot i haver passat gana, la catalana està igual fins i tot amb més pes. Tot i això, la concursant ha demostrat gala rere gala que ha lluitat per ser a la final i que res se li resisteix.

Per la seva banda, Montoya està irreconeixible. En veure's al mirall ell mateix va expressar el següent. "Però si semblo un Rei Mag, si mai he tingut barba. Jo no sóc aquest". Visiblement molt més prim i sense músculs, l'andalús torna a Espanya amb molta més barba. Això sí, la tauleta la manté.

| Mediaset

A la imatge d'Escassi i Borja González també s'aprecia un clar abans i després de 'Supervivientes 2025', reflectint l'impacte físic extrem del reality. Escassi mostra una transformació molt marcada: ha perdut massa muscular, la seva cara està més prima i envellida, amb barba i cabell més llargs, cosa que evidencia un desgast intens. Borja, per la seva banda, manté una bona forma física tot i l'evident pèrdua de pes i el canvi en la seva aparença, amb barba més poblada i trets més afilats.

La gran final de 'Supervivientes 2025'

Així, els quatre s'enfrontaran a una final d'infart. Després de 104 dies de lluita per la supervivència als Cayos Cochinos hondurenys, els quatre valents finalistes de 'Supervivientes' intentaran alçar-se amb la victòria. Serà a la gran final que tindrà lloc aquest dimarts 17 de juny (22:00h) a Telecinco. Un any més, es disputarà a les instal·lacions de Mediaset, un cop els quatre protagonistes de la nit, Álvaro Muñoz Escassi, Montoya, Anita Williams i Borja González, arribin en helicòpter.

| Mediaset

D'aquesta manera, la final començarà amb l'esperada arribada en helicòpter dels quatre participants. Álvaro Muñoz Escassi arriba després de guanyar la titànica prova de la nòria infernal, mentre que els tres nominats, Anita Williams, Borja González i Montoya, se sotmetran a la decisió de l'audiència. Un cop oberta la votació, el menys votat serà el primer expulsat de la nit i no podrà disputar els jocs classificatoris de 'Supervivientes'.

El primer serà "L'Altar de Posidó", en què dos participants es classificaran per al següent joc. Qui perdi quedarà pendent del televot per continuar lluitant pel triomf. Així com "La Batalla Final de Posidó", el desafiament més llarg i difícil de la història, un espectacular circuit amb alguns dels elements més icònics dels jocs de 'Supervivientes'. Aquest complex repte inclou un joc d'apnea, en què els finalistes estaran lligats amb cadenat a unes cadenes que pesen 40 quilos. També un vertiginós circuit, on hauran d'escalar una paret, llençar-se per un tobogan i travessar una piscina de fang. El perdedor d'aquest circuit s'enfrontarà al televot amb el perdedor del joc anterior.