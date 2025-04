El President anuncia els canvis que patirà aviat RTVE en els seus quatre canals

RTVE continua impulsant els seus projectes en els quatre canals públics. Aquesta vegada,José Pablo López, president de RTVE, ha detallat quins plans té previstos per reorientar i impulsar el rumb de la televisió pública. Ho ha fet aquest dimarts en una reunió amb el Comitè Intercentres, l'òrgan de representació sindical de la corporació pública. A nivell televisiu, ha detallat el rumb dels canals del grup:La 1, La 2, 24h i Teledeporte.

En aquesta reunió, el president va comptar amb la companyia i el suport del director de TVE, Sergio Calderón, i també de la nova directora de Territorial, Cristina Bravo. Aquesta última és reflex de l'aposta que farà el president en uns mesos pel territorial.

Fa pocs dies,RTVE va confirmar 2Cat, el nou canal en català que es llançarà a partir de setembre. El canal en català de RTVE ampliarà l'oferta audiovisual a Catalunya i donarà espai a noves mirades, veus i continguts. Un canal generalista amb vocació de proximitat i de mostrar una Catalunya diversa, moderna i orgullosa de les seves arrels.

| tveo.cat

I pel que fa als nous canvis que patirà aviat RTVE, el Comitè Intercentres ha informat després els professionals de RTVE mitjançant una nota. En aquesta nota, segons afirma verTele, es resumeixen els plans per a aquestes quatre cadenes, enllaçats per la vertebració territorial.

José Pablo López va anunciar que estan treballant en ampliar les desconnexions territorials a La 2 i Canal 24h. Ja han començat converses amb Cellnex, l'empresa de telecomunicacions, per avaluar la viabilitat econòmica i tècnica d'aquesta iniciativa. "Aquestes desconnexions ja es donen a Madrid, Catalunya i Canàries; ila idea és traslladar-ho a la resta de comunitats", explica la nota interna.

A més, realitzarà una gran campanya de promoció de la programació territorial, que abastarà els canals televisius, les emissores de ràdio, la plataforma RTVE Play i les xarxes socials de tot el grup.

| RTVE

Canviarà també l'estratègia amb els Informatius Territorials, volent implantar un "model que homogeneïtzi la forma de fer informatius als territoris". L'Informatiu Territorial 1 tindrà una durada d'uns 25 minuts. Es mantindrà en un horari proper a les 14h (de 13:55 a 14:20), concedint la petició dels centres territorials de la corporació.

Sí que canviarà més l'Informatiu territorial 2, que es reduirà a 10 minuts (de 15:40 a 15:50). L'objectiu d'aquesta modificació serà deixar "la franja de la tarda lliure des de les 16:00 hores per a la nova programació d'entreteniment", prioritzant l'estratègia d'emissió de La 1.

Per assegurar una major rellevància territorial, el president es va comprometre a destinar més de 85 places als centres territorials en la pròxima convocatòria, amb un 20% addicional possible. A més, va expressar la seva preocupació per la situació d'alguns centres, destacant el cas de València, al qual se li donarà un impuls especial en els pròxims mesos. Pel que fa a Andalusia, va assenyalar que estan avaluant la seva situació a causa de la falta de capacitat de desconnexió.

Canvis a La 1

El gran canvi serà el ja anunciat programa de tarda, 'La familia de la tele'. Juntament amb les sèries com 'La Promesa' o 'Valle Salvaje' i 'Aquí la Tierra', aquests projectes es convertiran en la gran aposta de RTVE. No obstant això, el president de la corporació va avançar que no seran els únics continguts destacats.

Els Telediarios seguiran el model de l'informatiu de la nit. El Telediario 1 també es reduirà a 40 minuts, i la direcció de la cadena pública està estudiant ajustos per als Telediarios Cap de setmana, sense per ara detallar més.

A més, com va poder saber en exclusiva aquest mitjà, TVeo, RTVE va fitxar Javier Ruiz per copresentar juntament amb Adela González el matinal de 'Mañaneros'. De fet, la cadena el va presentar ahir a la nit en l'emissió de la semifinal de la Copa del Rei.

Els matins dels caps de setmana també estan sent prioritat per a la nova direcció de la cadena. En la reunió, es va avançar la intenció de llançar un magazín que es podrà emetre també al Canal 24h, reemplaçant les habituals reposicions que omplen aquesta franja.

La 2

A més d'estudiar les desconnexions territorials, el president vol donar "un nou impuls" al segon canal. Exemple d'això és el pròxim estrena de 'Malas lenguas' amb Jesús Cintora, un nou programa d'actualitat diari sobre la informació veraç davant dels rumors.

| RTVE

Canal 24 hores

Aquí, va anunciar que estudiaven la remodelació de la seva imatge corporativa, ja que porta 20 anys sent la mateixa i necessita una actualització. Tot i que, més enllà del logotip, estudien "el model de programació del Canal 24h".José Pablo López va destacar que té nombrosos plans per a l'actualització, tot i que, igual que amb La 2, va assenyalar que s'implementaran en la nova temporada televisiva de setembre.

Teledeporte

El canal esportiu de RTVE necessita "una reformulació absoluta, o altrament és un canal mort", ha afirmat el president. Els directius també van informar que l'oferta d'ocupació publicada per RTVE per nomenar un nou director ha quedat deserta, ja que ningú es va presentar. José Pablo López donarà prioritat a la seva gestió. Segons el citat mitjà, aquest divendres 4 d'abril, mantindrà una reunió amb les redaccions d'Esports de Madrid i Barcelona, mentre treballa en un pla de remodelació per salvar el canal.