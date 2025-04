EXCLUSIVA: TVE prepara una remodelació de 'Mañaneros' amb el fitxatge de Javier Ruiz

TVE continua preparant canvis en la seva graella per intentar aixecar les seves audiències. Aquest curs està sent clau per a l'ens públic, després de diferents moviments estratègics per intentar captar nous públics. Després de l'exitosa incorporació de David Broncano per a l'access prime time, molt aviat arribarà a la tarda 'La Familia de la Tele' amb l'equip de 'Sálvame', però els matins també patiran canvis molt aviat.

Segons hem conegut en exclusiva a TVeo, TVE està preparant una important reestructuració de 'Mañaneros'. La clau d'aquest canvi serà la incorporació de Javier Ruiz, que s'unirà a Adela González al matinal. Encara que encara s'està treballant en els canvis de continguts, està clar que l'espai es transformarà i agafarà un to més polític.

Recordem que Adela González es va incorporar a 'Mañaneros' al setembre, després de la sortida de Jaime Cantizano. El matinal, que es movia al voltant del 8% de share, va aconseguir pujar a un 9% al setembre i superar el 10% a l'octubre i novembre. No obstant això, en els últims mesos ha tornat als seus resultats, marcant un 8,6% i 282.000 seguidors al març, sent quarta opció de la seva franja.

| RTVE

Per tant, amb la incorporació de Javier Ruiz i un canvi de to, La 1 intentarà millorar les audiències de 'Mañaneros', competint més cara a cara contra 'Al Rojo Vivo'.

Quant a Javier Ruiz, serà el seu retorn com a presentador a RTVE després de 'Las claves del siglo XXI', un debat polític que es va emetre en el prime time del divendres fa tres anys. No obstant això, durant aquest temps l'hem vist de col·laborador a 'La Hora de La 1', 'Hablando Claro' i fins i tot de forma puntual a 'Mañaneros'.

El periodista també està lligat a Cadena SER i durant molts anys va formar part de Mediaset com a presentador a Noticias Cuatro, 'Un Tiempo Nuevo' i, sobretot, 'Las Mañanas de Cuatro'. De fet, ara tornarà a coincidir a RTVE amb Jesús Cintora, que s'incorpora com a presentador de La 2 amb 'Malas Lenguas'. Es tracta d'un format de actualitat diària que apostarà pel rigor periodístic i l'esperit crític davant la desinformació.