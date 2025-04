L'última decisió de RTVE que afecta directament 'La Revuelta' i Marc Giró

RTVE continua fent canvis en la seva emissió i els últims arriben aquesta setmana per un motiu de pes. 'La Revuelta' amb David Broncano i 'Late Xou amb Marc Giró'no s'emetran en el seu dia d'emissió corresponent i no és la primera vegada que succeeix.

És cert que TVE sempre ha emès el programa de David Broncano en prime time o late night, però la setmana passada no va ser així. El passat dimecres, el canal va decidir prioritzar l'emissió de la sèrie 'Asuntos Internos', que porta només dues setmanes en emissió.

Aquesta vegada, serà l'emissió de les semifinals de la Copa del Rei dimarts i dimecres el que alterarà l'emissió dels dos espais. D'una banda, La 1 sí que seguirà amb l'estratègia d'emetre 'La Revuelta' sigui a l'hora que sigui. El programa passarà a emetre's just després de la finalització del partit.

| RTVE

D'aquesta manera, la seva emissió no començarà abans de les 23:20. Això si el partit entre el Real Madrid i la Real Sociedad no s'allarga amb pròrroga o penals, cosa que convertiria el programa en un late night. El més afectat pel canvi de la semifinal serà 'Late Xou amb Marc Giró', que no s'emetrà aquesta setmana, deixant espai a David Broncano, qui estarà per partida doble.

Així, el jiennenc s'enfrontarà a nous formats i per una setmanadirà adeu al seu rival Pablo Motos amb 'El Hormiguero'. Competirà contra 'Renacer' i la pel·lícula 'Como la vida misma' a Antena 3, 'Código 10' i 'En guardia' a Cuatro. 'Supervivientes: Tierra de nadie' i 'Universo Calleja' a Telecinco o '¿Quién quiere ser millonario?' i 'Apatrullando' a La Sexta.

L'emissió d'ahir a La 1 amb 'La Revuelta' de David Broncano va quedar com a segona opció de la nit amb un 12,6% i 1.677.000. Puja a un 21,7% en el target 25-44. 'El Hormiguero' va començar així la setmana líder en audiències des d'Antena 3 amb un 14,8% i 1.998.000.

Així queda la graella de La 1

Dimarts 1 d'abril

21:30 - Semifinal Copa del Rey: Real Madrid - Real Sociedad

23:20 - 'La Revuelta' (programa d'estrena)

00:50 - 'La Revuelta' (reposició amb Luis Figo)

Dimecres 2 d'abril

21:30 - Semifinal Copa del Rey: Atlético de Madrid - F.C. Barcelona

23:20 - 'La Revuelta' (programa d'estrena)

00:50 - 'La Revuelta' (reposició amb Gerard Piqué)