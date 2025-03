RTVE ja té nom i data d'estrena del seu nou programa de tarda amb María Patiño

Fa uns mesos, es va confirmar que RTVE estava preparant un nou magazine en directe com la seva gran aposta per a la franja vespertina. Un nou espai, produït per La OSA Producciones Audiovisuales, anteriorment coneguts com Fabricantes Studios, que retornarà a una cadena generalista als col·laboradors de 'Sálvame'.

D'aquesta manera, segons va publicar en exclusiva El Televisero, RTVE ha escollit Aitor Albizua com a presentador d'aquest nou espai diari. El presentador de 'Cifras y Letras' no estarà sol, ja que l'acompanyaran María Patiño i Inés Hernand en la conducció del programa.

La gran incògnita és ara com es dirà el programa i la seva data d'estrena. Doncs bé, segons avança 'El País', el reformat i nou 'Sálvame' es dirà 'La família de la tele', un dels títols que barrejaven els seus creadors i que ara es confirma com el definitiu.

| Canal Quickie

El programa, que durarà dues hores, s'emetrà en directe de dilluns a divendres i s'estrenarà a partir d'abril. Concretament el 21 d'abril, encara que aquesta data coincideix amb la Pasqua per la qual cosa el llançament podria variar i retardar-se al dimarts 22 d'abril, segons ha confirmat El Independiente.

Aquest nou format pretén allunyar-se de 'Sálvame' i del nou 'Ni que fuéramos shh'. "Agruparà l'entreteniment, però també temes i continguts de servei públic amb molt d'humor, sentit de la diversió, però també responsabilitat de sentit de servei públic", explicava fa unes setmanes Sergio Calderón, director de TVE, a 'RTVE Responde'.

A més, segons avança El País, l'espai serà portat al Consell d'Administració de RTVE a finals d'aquest mes per a la seva aprovació definitiva i així elaborar un magazine amb un entreteniment més familiar, amb molt d'humor, actualitat i amb la idea de ser també servei públic.

| Canal Quickie

'La família de la tele' s'emetrà en directe des dels estudis de Prado del Rey. Comptarà amb part de l'equip de 'Ni que fuéramos', encara que es desconeix quins col·laboradors saltaran i quins no. A més, també s'incorporaran nous rostres, alguns coneguts de RTVE.

D'aquesta manera, amb l'arribada d'aquest nou magazine, La 1 culminarà el pròxim mes d'abril la reestructuració de les seves tardes. La cadena ja ha acomiadat 'La Moderna' i també es prepara per dir adeu a 'El Cazador' després de cinc anys en emissió. Es mantindran a la graella 'Valle Salvaje' i 'La Promesa' abans del programa i just després 'Aquí la Tierra' amb Jacob Petrus.