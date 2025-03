El misteriós anunci de RTVE que avança ¿l'arribada de 'Sálvame' a les tardes?

Fa uns mesos, es va confirmar que RTVE estava preparant un nou magazín en directe com la seva gran aposta per a la franja vespertina. Un nou espai, produït per La OSA Producciones Audiovisuales, anteriorment coneguts com Fabricantes Studios, que retornarà a una cadena generalista als col·laboradors de 'Sálvame'.

Les recents informacions confirmen que el programa es dirà 'La familia de la tele' i que s'emetrà en directe de dilluns a divendres a partir d'abril. I ara sembla que la cadena pública es disposa a rebre l'arribada, o no, d'aquest nou format a jutjar pel seu últim missatge a les xarxes socials.

Des del compte de X de RTVE, han publicat una misteriosa promo que convida l'espectador a estar molt atent a la cadena el proper dijousdurant l'emissió de 'La Promesa'. Data que just coincideix amb el final de 'Ni que fuéramos shhh'.

Al vídeo publicat de només cinc segons, apareixen uns talons vermells i un compte enrere que augura la nova notícia que la cadena pública té preparada: "Aquest dijous molt atents a La 1. Durant l'horari d'emissió de 'La Promesa', ballarem amb talons vermells".

No donen més detalls, però han estat suficients perquè els usuaris a les xarxes socials facin les seves apostes i s'imaginin què hi ha darrere d'aquests talons vermells. La majoria han afirmat que es tracta dels talons de 'Sálvame', un dels seus segells d'identitat. "Aquests talons ja els he vist abans", expressa l'usuari @manuelmjur afegint fotografies on apareixen uns talons vermells a les nombroses capçaleres del programa de Telecinco.

Així, tot sembla indicar que dijous TVE donarà la confirmació oficial d'un secret a veus i que 'Ni que fuéramos shhh' dirà adeu a Ten per deixar espai al nou programa que presentarà Carlota Corredera, 'Tentáculos', a la mateixa cadena.

Recordem que RTVE ha escollit Aitor Albizua com a presentador estrella d'aquest nou espai diari per a les seves tardes. El conductor de 'Cifras y Letras' no estarà sol, ja que l'acompanyaran María Patiño i Inés Hernand en la conducció del programa. També hi serà Belén Esteban, a falta de conèixer quins altres col·laboradors faran el salt.

Aquest nou format pretén allunyar-se de 'Sálvame' i del nou 'Ni que fuéramos shh'. "Unirà l'entreteniment, però també temes i continguts de servei públic amb molt d'humor, sentit de la diversió, però també responsabilitat de sentit de servei públic", explicava fa unes setmanes Sergio Calderón, director de TVE, a 'RTVE Responde'.