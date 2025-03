RTVE ja té presentador per a les seves noves tardes juntament amb María Patiño i Belén Esteban

El nou programa per a les tardes de La 1 ja té presentador. Fa uns mesos es va confirmar que RTVE estava preparant un nou magazín en directe com la seva gran aposta per a la franja vespertina. Un nou espai, produït per La OSA Producciones Audiovisuales, anteriorment coneguts com Fabricantes Studios, que tornarà a una cadena generalista als col·laboradors de 'Sálvame'.

"Hem detectat la necessitat històrica des de fa més d'una dècada que La 1 compti amb un contenidor diari en directe. Aglutinarà l'entreteniment, però també temes i continguts de servei públic amb molt d'humor, sentit de la diversió, però també responsabilitat de sentit de servei públic", explicava fa unes setmanes Sergio Calderón, director de TVE, a 'RTVE Responde'.

"Comptarem amb cares conegudes, però també algunes menys i apostarem per rostres de la casa que acompanyaran en aquest contenidor diari en directe. Encara estem forjant-lo i ultimant detalls", afegia el directiu.

| Canal Quickie

D'aquesta manera, segons ha publicat en exclusiva El Televisero, RTVE ha escollit Aitor Albizua com a presentador d'aquest nou espai diari. El presentador de 'Cifras y Letras' no estarà sol, ja que l'acompanyaran María Patiño i Belén Esteban en la conducció del programa. Un format, del qual encara es desconeix el nom, que arribarà a la graella de La 1 durant el mes d'abril.

Per tant, Aitor Albizua torna a la tarda de La 1 després de presentar durant un any el concurs 'El Comodín' en la franja. Actualment està al capdavant de 'Cifras y Letras' en l'access prime time de La 2 amb grans audiències, superant diàriament el 5% de quota de pantalla. De fet, segons el mitjà citat, Aitor Albizua compaginarà ambdós projectes.

| RTVE

Quant al nou magazín vespertí, s'emetrà en directe des dels estudis de Prado del Rey. Comptarà amb part de l'equip de 'Ni que fuéramos', encara que es desconeix quins col·laboradors saltaran i quins no. A més, també s'incorporaran nous rostres, alguns coneguts de RTVE, com Inés Hernand.

D'aquesta manera, amb l'arribada d'aquest nou magazín, La 1 culminarà el pròxim mes d'abril la reestructuració de les seves tardes. La cadena ja ha acomiadat 'La Moderna' i també es prepara per dir adeu a 'El Cazador' després de cinc anys en emissió. Es mantindran en la graella 'Valle Salvaje' i 'La Promesa' abans del programa i just després 'Aquí la Tierra' amb Jacob Petrus.