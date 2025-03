RTVE relega a La 2 el concurs diari 'Jeopardy' després de més d'un any al calaix

Més d'un any després de finalitzar les seves gravacions, RTVE ha arrencat la promoció del retorn de 'Jeopardy' a les pantalles. Al desembre de 2023, l'ens públic va confirmar el retorn de l'espai presentat per Paco de Benito per a les tardes de La 1. No obstant això, 'Jeopardy' finalment serà una de les apostes de La 2 en la seva graella diària.

A 'Jeopardy', per guanyar una bona quantitat de diners, tres concursants han de posar a prova els seus coneixements, la seva estratègia i la seva rapidesa mental. Però, a més, han d'enfrontar-se a una mecànica original. 'Jeopardy' és l'únic concurs en què el presentador dona les respostes i els concursants plantegen les preguntes.

Els participants s'enfronten a tres panells i una pregunta final que contenen qüestions relacionades amb temes de cultura general. Responen sobre música, literatura, geografia, història o gastronomia. Només qui més diners acumuli al final del programa pot emportar-se'ls a casa i tornar a concursar en el pròxim capítol.

| RTVE

En aquest cas, 'Jeopardy' estrena presentador: Paco de Benito. Es tracta d'un mític guanyador de 'Pasapalabra', que el 2014 va guanyar un pot de 362.000 euros. Va ser llavors quan va iniciar una carrera televisiva que el va portar a participar a 'Supervivientes 2016', mateixa edició que Mila Ximénez. Més recentment, va participar a 'Alta Tensió' el 2021 i al 'Mundial de Pasapalabra' un any després.

Per tant, de manera sorprenent, 'Jeopardy' serà una de les grans apostes de La 2 per a la seva nova graella. RTVE ha decidit apostar pel canal secundari, amb l'arribada el pròxim mes d'abril de 'Malas Lenguas', un nou format d'actualitat presentat per Jesús Cintora. 'Jeopardy', a més, serà el tercer concurs de La 2 després dels exitosos 'Saber y Ganar' de Jordi Hurtado i 'Cifras y Letras' d'Aitor Albizua.

El pressupost del concurs 'Jeopardy'

| RTVE

Recordem que, segons vam conèixer en exclusiva a TVeo a través d'una petició al portal de transparència, 'Jeopardy' té un pressupost de 2.129.908,37 euros per a la seva temporada de 38 capítols. Això suposa un cost de 56.050,22 euros per entrega.

En recursos interns, RTVE gasta 440.930,76 euros, dividit en personal tècnic (335.484,04€) i mitjans tècnics (104.446,72€). Per tant, la resta, 1.688.977,61 euros és en recursos externs, amb 1.671.737,61 euros per a la productora Lanivia. La resta de despeses externes són per a vestuari i caracterització (7.500€), rètols i gràfics (5.550€), dietes i allotjaments (760€), transport personal (400€) i altres serveis (3.080€).

Quant al total del pressupost per a la productora les partides més altes són en equip tècnic (382.914,77€), suports de gravació i diversos producció (343.114,55€) i escenografia (256.000€). Altres partides són per a maquinària de rodatge i transports (198.438,33€), guió, músiques i compra de drets (143.400€) o personal artístic (95.890€). Així com muntatge, sonorització i postproducció (56.280€), viatges, dietes i menjars (34.281€), despeses generals (8.891,45€) i assegurances i impostos (5.000€).

Cal destacar que el sou de Paco de Benito és de 1.500 euros per programa, per la qual cosa va cobrar 57.000 per la temporada de 'Jeopardy'.