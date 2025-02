El director de TVE dona nous detalls sobre les noves tardes, amb menció a 'Sálvame'

L'arribada de l'equip de 'Sálvame' a La 1 està cada vegada més a prop. Durant la seva intervenció a 'RTVE Responde', Sergio Calderón, director de TVE, ha parlat sobre els canvis a les tardes del canal principal. El directiu no ha avançat molts detalls, però sí que ha donat algunes claus.

"Cada vegada que llegim algun periòdic o algun digital hi ha alguna menció sobre les tardes. No es va entendre molt bé per què no es va renovar el contracte de 'La Moderna', es diu que l'equip de 'Sálvame' desembarcarà aquí", preguntava Rosa María Molló, defensora de l'audiència de RTVE, mencionant directament el format.

"Hem detectat la necessitat històrica des de fa més d'una dècada que La 1 compti amb un contenidor diari en directe. Aglutinarà l'entreteniment, però també temes i continguts de servei públic amb molt d'humor, sentit de la diversió, però també responsabilitat de sentit de servei públic", ha afirmat Sergio Calderón.

D'aquesta manera, no ha confirmat que sigui 'Sálvame', però sí l'arribada d'un nou format. "Comptarem amb cares conegudes, però també algunes menys i apostarem per rostres de la casa que acompanyaran en aquest contenidor diari en directe. Encara estem forjant-lo i ultimant detalls", afegia el directiu.

Per tant, també ha parlat del final de 'La Moderna': "Ha acompanyat les tardes de La 1 durant més d'un any. Després d'una profunda investigació d'audiències vam veure que la corba d'audiència de la sèrie es beneficiava per l'expectació de l'inici del capítol 'La Promesa'. Depenia en excés del rendiment de l'oferta posterior".

"És una sèrie meravellosa, amb un disseny de trames que ha captat els espectadors, ha aconseguit competir i créixer en la seva fase final. Una fase final que habitualment els productes d'aquest gènere creixen en audiència. Les trames es resolen i creix la tensió, per això és lògic que els capítols hagin crescut en audiències", explicava.

"Necessitem afrontar una profunda renovació a les tardes perquè era impossible mantenir a ritme emocional i per tall pressupostari tres sèries a la graella. És quelcom inusual en una cadena nacional i també en una europea", afegia Sergio Calderón.