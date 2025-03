'La família de la tele' arriba a La 1: així és la primera promo després de 'Ni que fuéramos'

L'estrena de 'La Familia de la tele' està a la volta de la cantonada. Aquest dijous 27 de març ha arribat a la seva fi 'Ni que fuéramos' després de deu mesos d'emissions a Ten i Canal Quickie. Just després, els rostres han protagonitzat la primera promo de 'La familia de la tele' a La 1.

"Nosaltres hem tingut el suport de dues persones, Oscar i Adrián, que ens han donat aquesta plataforma i nosaltres hi hem posat ganes i la motxilla de tot aquest temps a la tele. Tots tenim dret a una oportunitat a la vida. Tots marxem alguna vegada, ens ensopeguem, ens posen una pedra al camí. Jo no els menteixo, es pot, sempre es pot", deia María Patiño minuts abans del final de 'Ni que fuéramos'.

D'aquesta manera, després d'un emotiu comiat, 'Ni que fuéramos' ha tancat les seves portes a Ten. En aquell mateix instant, La 1 ha emès una promo amb els col·laboradors de 'La familia de la tele' com a protagonistes del Mag d'Oz. Tots ells han seguit el camí de rajoles grogues fins a arribar a RTVE. Pel camí, a més, s'han trobat amb Inés Hernand i Aitor Albizua com les bruixes de la pel·lícula, que s'incorporen al format vespertí.

| RTVE

Al capdavant d'aquesta gran família televisiva es troben María Patiño, Aitor Albizua i Inés Hernand, amb el suport de Belén Esteban com a col·laboradora especial. Quatre comunicadors reconeguts per la seva proximitat i professionalitat, capaços de generar confiança. No obstant això, també transmetran els valors associats a la televisió pública i construiran una televisió d'autor per a tots els públics.

Juntament amb ells, el programa comptarà amb un ampli equip de col·laboradors format per rostres coneguts del món de la televisió i el periodisme. Participaran Lydia Lozano, Núria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Silvia Taulés, Chelo García-Cortés, Martín Bianchi, Raúl Rodríguez, Javier de Hoyos i Marta Riesco.

A més, 'La familia de la tele' inclou un nodrit planter de professionals experts en temes molt diversos. Comptarà amb el doctor Sánchez Martos, l'entrenador Cesc Escolà, la nutricionista Marta Verona, el jardiner Ignacio Guío, el veterinari Fernando Pérez, l'ensinistradora Lucrecia Mangialavori i el científic Luis Quevedo. D'aquesta manera, 'La familia de la tele' oferirà una televisió per viure més i millor amb seccions dedicades a salut, benestar, esport, psicologia i pedagogia.