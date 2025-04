RTVE cancel·la l'emissió de 'Maestros de la Costura Celebrity' i ajorna la semifinal

Segueixen els canvis a Televisió Espanyola en el seu intent d'aconseguir la màxima audiència possible. Aquesta vegada l'emissió de 'Maestros de la Costura Celebrity' es veurà afectada a les portes de la seva final. Recordem que tan sols queden dues entregues més per conèixer quin aprenent es farà amb el maniquí de vidre. Entre els finalistes hi ha Pilar Rubio, Carmen Farala, Edu Soto, Eduardo Casanova, Laura Sánchez i la Terremoto de Alcorcón.

Però no és la primera vegada que La 1 cancel·la el talent de moda. La setmana passada, el dijous 20 de març, va cancel·lar la seva emissió per sorpresa, ja que es va jugar un partit de la Selecció Espanyola de futbol contra Països Baixos. I en comptes d'apostar per 'Maestros de la Costura' en el prime time, va decidir anar a lo segur i emetre 'La Revuelta' de David Broncano que celebrava les seves 100 emissions.

En aquesta ocasió, l'entrega del dijous es reemplaçarà pel cinema a causa de la dura competència de 'Supervivientes', el reality estrella de Telecinco que arrasa en audiències. Així, la data de les dues últimes entregues es va desvelar ahir en la semifinal de la Copa del Rei amb un inesperat canvi.

| RTVE

Raquel Sánchez Silva, Lorenzo Caprile i Palomo Spain van visitar l'Estadi Santiago Bernabéu per confirmar que aquesta setmana no s'emetrà un nou capítol de 'Maestros de la Costura Celebrity'. No obstant això, "la nostra semifinal serà el dia 9 i la gran final, el 16. El que vol dir que s'emetrà en dimecres 'Maestros de la costura'", va anunciar la presentadora.

Aquest sobtat canvi ve també després dels bons resultats que va donar l'última doble emissió del concurs de costura. El dimecres 26 de març, 'Maestros de la costura' va aconseguir un 11,6% i 717.000 espectadors, mentre que el dijous 27, va baixar al 8,1% i 534.000. Així, la cadena va poder veure reflectida la baixada del dijous davant un gran rival com és 'Supervivientes'.

Què passarà a la semifinal?

En l'últim programa, l'eliminatòria estava entre Eduardo Casanova i Pilar Rubio, però a l'hora de decidir, el jurat va prendre la decisió de no expulsar a ningú. Ara, a les portes de la final, la tònica serà diferent. El capítol del dimecres, 9 d'abril, començarà amb l'expulsió del pitjor aprenent amb el primer repte de la nit. Això, sumat a l'expulsió en l'eliminatòria, deixarà quatre candidats a guanyar la primera edició del talent de famosos.