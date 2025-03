Adela González paralitza 'Mañaneros' amb un missatge directe per a María Patiño

El canvi de rumb de l'equip de 'Ni que fuéramos' després del seu final a Ten i Canal Quickie ha estat un dels temes més comentats en els últims dies. Ara, amb la seva arribada a La 1 sota el nom 'La familia de la tele', la rebuda per part d'altres rostres coneguts no s'ha fet esperar. Adela González a 'Mañaneros' va aprofitar per felicitar els seus antics companys i dedicar unes emotives paraules a María Patiño.

A 'Mañaneros', Adela González va convidar els seus tertulians a aixecar-se i seguir "el camí de rajoles grogues" fins a una altra zona del plató. Una clara referència a la promoció amb la qual RTVE ha presentat el seu nou programa, inspirat en la clàssica història de 'El Mago de Oz'.

D'aquesta manera, la presentadora va conversar amb Lydia Lozano sobre com va ser la gravació de l'anunci promocional. En aquest apareixen rostres com Belén Esteban, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval i la pròpia María Patiño. Juntament amb ells, també s'hi sumen Inés Hernand i Aitor Albizua, rostres habituals de RTVE que formaran part de 'La familia de la tele'.

| RTVE

A més, Adela González va prendre la paraula per reconèixer l'esforç dels seus excompanys. "És un exemple, perquè després d'haver estat 14 anys sent una gran família en una altra cadena, estar en aquell piset lluitant, bregant i traient espurnes del no-res, perquè ha estat així, això és una forma de reconèixer aquesta feina molt ben feta", deia.

La presentadora també va destacar la tasca de tot l'equip, tant davant de les càmeres com darrere d'elles: "Volia posar en valor això. I no només per a totes les persones que esteu davant de les càmeres, sinó també per a totes aquelles que estan darrere".

"I volia enviar un missatge a María Patiño especialment, perquè sé que és una tia molt treballadora, molt. Ho farà fenomenal. No hi ha més Marías Patiños, no hi ha. Llavors fer de María Patiño només ho pots fer tu i ho faràs de fàbula. Així que moltíssima sort i moltíssim any per a ella i per a tota aquesta gran família de la tele que ha revolucionat Espanya sencera", concloïa Adela González a 'Mañaneros'.