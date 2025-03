Tots els detalls del nou programa de Cintora per a La 2: així és 'Malas Lenguas'

La 2 prepara l'estrena de 'Malas lenguas', nou programa d'actualitat diari de les tardes que aposta pel rigor periodístic i l'esperit crític davant la desinformació. Jesús Cintora és el presentador i codirector d'aquest espai, que s'emetrà en directe de dilluns a divendres, entre les 18:45h i les 21:00h. Dues hores dedicades a l'escrutini de l'actualitat, amb la participació de periodistes i líders d'opinió, que analitzaran les principals notícies de cada jornada.

Sorprenentment es tracta d'una producció de RTVE en col·laboració amb Big Bang Media (THE MEDIAPRO STUDIO). No obstant això, el format està basat en un format creat per El Terrat (THE MEDIAPRO STUDIO) i La Osa Producciones Audiovisuales.

Amb aquesta aposta, La 2 referma el compromís de la cadena per la producció pròpia i els continguts en directe. Durant els seus 120 minuts d'emissió oferirà una anàlisi detallada de titulars amb declaracions i imatges. Utilitzarà eines de fact-checking combinades amb entreteniment, amb la col·laboració de VerificaRTVE, ajudant els espectadors a identificar notícies falses i dades tergiversades.

| RTVE

En l'ampli equip de col·laboradors hi ha Javier Aroca, Jesús Maraña, Esther Palomera, Gloria Marcos, Juan Fernández Miranda, Encarna Samitier, José Luis Roig, David Jiménez, Juan Manuel de Prada i el jutge José Castro, entre d'altres.

A més, 'Malas Lenguas' inclou a més un element diferencial: l'humor com a antídot contra la desinformació. Comptarà amb un elenc de destacats còmics del panorama nacional: Raquel Hervás, Esther Gimeno, Asaari Bibang, Marina Lobo, Alicia Lobo, Ignatius, Héctor de Miguel ‘Quequé’ i Miguel Charisteas. El programa desafiarà i desemmascararà a través del riure i la ironia els rumors i les notícies falses.

A més, comptarà amb 'Los Teletrapos', un particular grup d'invitats fixos del programa que no deixarà indiferent a ningú. Un dels recursos més originals que conté el format, és precisament el retorn a la televisió al nostre país d'aquest gènere després de dues dècades en desús. Al més pur estil dels històrics guinyols francesos o els Spitting Image britànics, un irreverent i surrealista grup de Teletrapos recrearan en clau d'humor a personatges d'actualitat al capdavant de corrents d'opinió que en gran mesura contribueixen a la desinformació.