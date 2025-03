RTVE comunica les novetats de la nova edició de 'MasterChef' amb la seva edició 13

La tretzena edició de 'MasterChef 13' arriba a La 1 aquest dilluns 31 de març ambuna temporada molt especial que oferirà una batalla gastronòmica entre diverses generacions. En l'últim procés de selecció Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera i Jordi Cruz avaluaran les creacions de 40 candidats apassionats per la cuina. Els que demostrin potencial, però que no obtinguin el vistiplau dels tres, rebran un davantal gris i hauran d'enfrontar-se en un últim repte.

Guanyarà 'MasterChef' la tiktoker de 75 anys, famosa per la seva recepta de pastís de poma amb només 1,50€? O un policia membre dels GEO, que va descobrir el talent en una missió internacional? Potser sigui l'oportunitat d'un xerraire estudiant de Dret i tiktoker, d'un poble amb menys de 500 habitants.

Entre els 40 candidats també hi ha una sacerdotessa, representant de la deessa Tanit d'Eivissa, que fa alquímia per transformar l'ésser. També una creadora de contingut nord-americana participant de 'MasterChef Junior USA' o un professor de kundalini ioga, massatgista i facilitador de tantra. Així com una donostiarra enamorada del talent, després de presentar-se 6 vegades al càsting i atresorar 4 culleres de fusta.

D'aquesta manera, aquesta serà l'edició de 'MasterChef' més compromesa i solidària de totes. Es retrà un homenatge a les víctimes i afectats per la Dana, es realitzarà un cuinat a favor del Menjador Social de Càritas de Plasencia, i s'organitzarà un esdeveniment per conscienciar de la importància d'adoptar animals. A més, els equips treballaran a l'escola d'hostaleria Semillas, el projecte solidari liderat pel xef Carlos Maldonado, que ajuda persones en risc d'exclusió social.

Entre els desafiaments als quals s'enfrontaran al plató, cuinaran amb productes obtinguts d'una màquina expenedora o treballaran amb aliments amb floridura. També descobriran més d'una trentena de varietats d'all, elaboraran un plat lliure amb una espècie invasora del mar o una espècie superpoblada de la península ibèrica. A més, s'acostaran a la cuina 'raw food', basada en menjar aliments crus que no han estat modificats per cap procés de cocció.

Finalment, per primera vegada a 'MasterChef', en un repte,el jurat els deixarà formar els equips, triar capitans, plats i fins i tot el nombre de comensals.