Giro de 180º en 'Supervivientes': el cambio de equipos sentencia a un concursante

Esta última gala de 'Supervivientes' llegaba con un bombazo que ninguno de los concursantes esperaba. Tras la expulsión de Ángela Ponce y el inesperado abandono de Rosario Matew, el equipo de Playa Furia quedaba en desigualdad de condiciones. Por ello, la organización ha organizado un intenso intercambio de equipos que promete darle un vuelco de 180º al concurso.

Durante el 'Tierra de Nadie' de esta noche, Laura Madrueño recibía a los concursantes en Palapa para anunciarles este cambio de mecánica. La presentadora les ha entregado un pergamino a cada concursante. Después, uno a uno, ha ido pasando por el fuego de la nominación para conocer cómo se haría este cambio.

Allí, los concursantes de Playa Calma debían votar a qué concursante de su propio grupo querían enviar a la otra playa. Anita Williams, como ganadora de la última prueba de líder, estaba exenta de esta votación. Recordamos que Playa Furia vive en peores condiciones, con menos comida y sin fuego para poder cocinar.

Una votación muy igualada que ha venido marcada por los conflictos que han azotado al equipo desde la gala pasada. Makoke se ha puesto en el punto de mira tras ser acusada de infringir las normas de 'Superviventes'. Tras protagonizar una de las peleas más duras de esta edición, la colaboradora se ha convertido en la concursante "desterrada" de Playa Furia.

Anita Williams y Borja González han sido los únicos en brindarle su apoyo a la ex de Kiko Matamoros. Los dos ex participantes de 'La Isla de las Tentaciones' apuntaban a Laura Cuevas como la persona que debía abandonar su playa por "ser la que menos aporta".

Sin embargo, sus votos no han sido suficientes, puesto que el resto del equipo señalaba directamente a Makoke. "No me sorprende para nada", se resignaba la superviviente al conocer el veredicto de sus compañeros.

Sin embargo, los habitantes de Playa Furia también tenían que votar por qué miembro del otro grupo querían que se uniera a ellos. Pelayo Díaz, Almácor y Damián Quintero han sido los más estratégicos, señalando a Borja González como el mejor superviviente.

Tras esto, todo ha quedado en manos de la audiencia de 'Supervivientes'. Como siempre, el público tiene el poder de decidir cuál de los dos concursantes propuestos hará el cambio de equipos y pasará a formar parte de Playa Furia. Finalmente,tras protagonizar una dura semana de enfrentamientos, es Makoke la elegida para unirse al equipo de Montoya, Pelayo Díaz y Carmen Alcayde, entre otros.