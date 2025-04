Gir de 180º a 'Supervivientes': el canvi d'equips sentencia un concursant

Aquesta última gala de 'Supervivientes' arribava amb una bomba que cap dels concursants esperava. Després de l'expulsió d'Ángela Ponce i l'inesperat abandonament de Rosario Matew, l'equip de Playa Furia quedava en desigualtat de condicions. Per això, l'organització ha organitzat un intens intercanvi d'equips que promet donar-li un gir de 180º al concurs.

Durant el 'Tierra de Nadie' d'aquesta nit, Laura Madrueño rebia els concursants a Palapa per anunciar-los aquest canvi de mecànica. La presentadora els ha lliurat un pergamí a cada concursant. Després, un a un, ha anat passant pel foc de la nominació per conèixer com es faria aquest canvi.

Allà, els concursants de Playa Calma havien de votar a quin concursant del seu propi grup volien enviar a l'altra platja. Anita Williams, com a guanyadora de l'última prova de líder, estava exempta d'aquesta votació. Recordem que Playa Furia viu en pitjors condicions, amb menys menjar i sense foc per poder cuinar.

| Mediaset

Una votació molt igualada que ha vingut marcada pels conflictes que han sacsejat l'equip des de la gala passada. Makoke s'ha posat en el punt de mira després de ser acusada d'infringir les normes de 'Supervivientes'. Després de protagonitzar una de les baralles més dures d'aquesta edició, la col·laboradora s'ha convertit en la concursant "desterrada" de Playa Furia.

Anita Williams i Borja González han estat els únics a brindar-li el seu suport a l'ex de Kiko Matamoros. Els dos ex participants de 'La Isla de las Tentaciones' apuntaven a Laura Cuevas com la persona que havia d'abandonar la seva platja per "ser la que menys aporta".

No obstant això, els seus vots no han estat suficients, ja que la resta de l'equip assenyalava directament a Makoke. "No em sorprèn gens", es resignava la supervivent en conèixer el veredicte dels seus companys.

No obstant això, els habitants de Playa Furia també havien de votar per quin membre de l'altre grup volien que s'unís a ells. Pelayo Díaz, Almácor i Damián Quintero han estat els més estratègics, assenyalant a Borja González com el millor supervivent.

Després d'això, tot ha quedat en mans de l'audiència de 'Supervivientes'. Com sempre, el públic té el poder de decidir quin dels dos concursants proposats farà el canvi d'equips i passarà a formar part de Playa Furia. Finalment, després de protagonitzar una dura setmana d'enfrontaments, és Makoke l'escollida per unir-se a l'equip de Montoya, Pelayo Díaz i Carmen Alcayde, entre d'altres.