Makoke sentencia el concurso de Laura tras la pelea más fuerte de 'Supervivientes'

Sin duda, esta no ha sido una semana fácil para Makoke en 'Supervivientes'. La gala pasada terminaba con la colaboradora nominada por sorpresa y, más adelante, Laura Cuevas la acusaba de infringir gravemente las normas del concurso. Una semana clave para la ex de Kiko Matamoros, que se juega su permanencia en Honduras en pleno enfrentamiento con el resto de su equipo.

El 'Tierra de Nadie' de esta noche comenzaba anunciando el estreno del Puente de la Cordialidad, una mecánica pensada para tender puentes (literal y figuradamente) entre los concursantes. Una mecánica que se estrenará con Makoke y Laura Cuevas, que esta semana han pasado de amigas íntimas a no soportarse.

La convivencia en Playa Calma estallaba por los aires tras las graves acusaciones de la ex habitante de Cantora y Joshua Velázquez. Los concursantes destapaban que Makoke habría entrado dos barritas de proteínas en el concurso, algo que la colaboradora negaba categóricamente. Esta incriminación hacía saltar por los aires al equipo, causando la discusión más fuerte de esta edición de 'Supervivientes'.

De vuelta a los Cayos Cochinos, el costurero no tenía reparos en tachar de "peligrosa" a Makoke. Aunque en un principio las provocaciones no hacían saltar a la colaboradora, Joshua seguía gritándole "No tengo nada que hablar contigo, eres una mentira con patas", le echaba en cara, acusándola de acercarse a las personas por interés.

| Mediaset

Ante esto, ella no se quedaba callada y le decía que no le interesaba su vida, algo que hacía saltar todavía más al joven. "Yo estoy aquí por mi nombre, no por ser mujer de", le achacaba a la concursante, haciendo referencia a su matrimonio con Kiko Matamoros. "Yo estaba en televisión antes de ser mujer de, llevo 30 años en televisión", contaba ella indignada.

Estreno del Puente de la Cordialidad

Tras esto, Carlos Sobera les pedía a las dos mujeres que estrenasen la nueva mecánica de 'Supervivientes' : el Puente de la Cordialidad. Allí, ambas aireaban los trapos sucios de la otra y Makoke terminaba sentenciando a la ex del Clan Pantoja.

Todo venía tras una intensa discusión entre ambas concursantes, donde Laura Cuevas volvía a revelar confidencias. "A raíz de la nominación, tú me has contado cosas muy fuertes de Escassi", le echaba en cara la gaditana, acusándola de "maquinar" para que Álvaro Muñoz Escassi salga nominado.

Además, Laura Cuevas aseguraba que, aunque llegó a considerar a Makoke como su "mayor apoyo" en 'Supervivientes', ya no se fiaba de ella. "Si veo a una persona que no me gusta como navega, me alejo", señalaba ella. Palabras que la colaboradora no dudaba en responder tajantemente.

"Cuando alguien muerde a la mano que alimenta...", decía, soltando una puya directa a su experiencia en los platós de Telecinco rajando de Isabel Pantoja. Además, la ex de Kiko Matamoros sentencia a Laura Cuevas, tachándola de "chaquetera" y no tener ética. "No tengo ganas de ser amiga de una persona que en cuestión de horas pasa de ser amiga a darte una puñalada", señalaba.

En referencia a las supuestas palabras que habría dedicado a Álvaro Muñoz Escassi, la colaboradora de programas como 'Fiesta' se explicaba. "Escassi tuvo un episodio muy polémico en su vida y como trabajaba en un programa del corazón me han llegado muchas informaciones", contaba. Sin embargo, la colaboradora aseguraba que venía a "empezar de 0" con el jinete y que solo eran habladurías para matar el tiempo en Honduras.